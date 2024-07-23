logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Соседи предлагали киллеру еду и напитки: шокирующие подробности убийства Фарион
commentss НОВОСТИ Все новости

Соседи предлагали киллеру еду и напитки: шокирующие подробности убийства Фарион

Соседи Фарион говорили с ее вероятным убийцей и даже предлагали ему поесть

сегодня, 11:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Убийство Ирины Фарион было заказным, об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает "Общественное". Там подчеркивают, что покушение готовилось как минимум один месяц. При этом подчеркивается, что, вероятно, убийца Фарион действовал не сам.

Соседи предлагали киллеру еду и напитки: шокирующие подробности убийства Фарион

Ирина Фарион

При этом источники издания в правоохранительных органах отмечают, что убийца политика действовал профессионально и просчитал все возможные варианты развития событий. При этом он "правильно выбрал время", когда в районе из-за отключения света не работали камеры наблюдения.

Издания со ссылкой на свои источники сообщает, что впервые убийца Фарион "засветился" на камерах наблюдения 11 июля. Во двор, где жила женщина, он приходил в шляпе, очках и одинаковой одежде каждый день, кроме выходных.

При этом отмечается, что в сумочке, которую он имел при себе, могло быть оружие, но иногда он находился во дворе без него. Кроме того, подчеркивается, что соседи Фарион не обращались в правоохранительные органы из-за того, что в их двор приходит неизвестный подозрительный мужчина.

Более того, как добавляет, в свою очередь, обозреватель Ростислав Демчук, соседи Фарион даже предлагали убийце еду и воду.

"Убийцу Ирины Фарион видели ее соседи. Не только видели, но и разговаривали с ним. Он каждый день сидел во дворе дома, где жила Ирина Фарион. К нему подходили жильцы дома и предлагали ему поесть или попить. Он благодарил и говорил, что не голоден. Из описания жильцов дома — это молодой парень, разговаривает на украинском языке без всякого акцента. Сказал, что он во Львове изучает, приехал из Тернополя. Всегда была одета в спортивную одежду, на голове шляпа, глаза скрывали темные очки с белой оправой, на руках были красные перчатки, которые он никогда не снимал", — пишет в Фейсбуке Демчук.

По его словам, юноша две недели подряд открыто караулил Ирину Фарион во дворе ее дома перед ее подъездом № 6, сидя на лавочке, заложив ногу за ногу. Когда Ирина Фарион вышла из подъезда и стала на краю улицы в ожидании такси, юноша поднялся со скамейки, произвел один выстрел Ирине Фарион в голову и через туннель между домами выбежал на улицу Варшавскую и растворился в толпе. Больше этого юношу никто не видел, добавил обозреватель.

"Небрежность и безопасность соседей Ирины Фарион убивает! Как так не вызвать полицию и не проверить документы и карманы странного незнакомца? – не понимает Демчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 19 июля была убита языковед, "свободовка" Ирина Фарион. По мнению ее соратников, убийство женщины было заказано в Кремле.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/amp/lviv/796285-do-vbivstva-irini-farion-gotuvalisa-sonajmense-misac-dzerela/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Алекса

сегодня, 11:06

Цю балакучу нацистку замовили нацисти задля чорної реклами свого руху ("сакральна жертва"). А якщо і "кремляді", то щоб не відкрилось, що вона за їхні гроші роздмухувала національну ворожнечу в Україні. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам!


Новости

Все новости