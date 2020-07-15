Сорочинская ярмарка не состоится впервые за более чем 20 лет

Фестиваль "Сорочинская ярмарка" впервые в истории своего существования не состоится – его пришлось отменить из-за коронавируса. Об этом сообщили организаторы Национальной Сорочинской ярмарки на странице в Facebook.



В сообщении говорится, что в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области решили отказаться от проведения ярмарки. Связано это с тем, что организаторы не хотят подвергать посетителей опасности заражения COVID-19.

Сорочинская ярмарка проводится в Полтавской области с 1999 года. Организаторы отмечают, что не могут допустить любых проявлений пренебрежения наших участников и гостей, которые два десятка лет поддерживали мероприятие, посещали ярмарку, принимали в ней участие.

Ранее "Комментарии" писали, что адаптивный карантин, который в Украине действует до 31 июля, может быть продлен на неопределенный срок. Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей в городе Киев Олег Рубан заявил, что сейчас в столице стабильно высокие показатели заболеваемости. Поэтому нет смысла говорить о послаблении карантина. Также сложно сказать, какой будет пролонгация адаптивного карантина после 31 июля. Нынешние цифры, мягко говоря, не радуют. При таких показателях адаптивный карантин может быть продлен и на полтора года.

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