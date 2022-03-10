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Сообщили ориентировочное количество попавших в плен россиян

Создание статистики пока затруднено

10 марта 2022, 22:50 comments3011
Автор:

Лиля Воробьева
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За 15 дней войны наши военнослужащие взяли в плен более полутысячи российских военных, намеревавшихся воевать против нашей страны. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Офис президента.

Сообщили ориентировочное количество попавших в плен россиян

ВСУ взяли в плен 22 танкиста элитной части РФ (фото из открытых источников)

Как отмечено в обнародованной информации, такие статистические данные затруднены. Есть немало очагов, где произошли прямые боевые столкновения и пленные попадают в разные наши части. Сегодня нет возможностей такие данные оперативно занести в одну таблицу

По имеющимся данным – сейчас российских пленных около 500-700.

Важно, что, по словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в плен попало за две недели войны 250-300 российских военнослужащих "срочников".

Также в нашей стране озвучивают идею создания лагерей для пленных оккупантов.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина, с пленными из России в нашей стране будут вести себя так, как удостоверено это в нормах международного гуманитарного права. Через некоторое время их труд будут использовать, восстанавливая объекты отечественной экономики.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что под Харьковом взяли в плен элитную боевую часть российской армии . 3 марта, в Харьковской области в плен украинским военнослужащим сдались сразу 22 танкиста Таманской "элитной" танковой дивизии. Об этом на своей Facebook-странице сообщил журналист Юрий Бутусов. Украинские бойцы задержали 22 солдата и вместе с ним заместителя командира 1-го танкового полка по вооружению и командира танкового батальона этого же полка.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/10/7330011/
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