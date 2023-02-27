Соловьев пожаловался, что "европейские нацисты" забрали его виллы в Италии

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Кравцев Сергей
Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев обиделся на европейцев, которые "отжали" его имущество в Италии. Свежей порцией образ рупор Кремля "взорвался" в эфире своей программы. Он назвал европейцев "нацистскими наволочами", которые оставили "таких евреев, как он, без имущества".
Владимир Соловьев. Фото из открытых источников
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Несмотря на то, что пропагандист Соловьев клянется в любви России и режиму Путина, он охотно путешествовал по "нацистской" Европе и даже купил себе недвижимость в Италии.
В 2017 году СМИ выяснили, что Соловьев купил свою первую итальянскую виллу на озере Комо.
Живописная местность так понравилась Соловьеву, что вскоре он купил рядом еще одну недвижимость. В частности, четыре года назад руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обнаружил у российского телеведущего Владимира Соловьева виллу на озере Комо в Италии. Вилла пропагандиста расположена в городе Менаджо, ее стоимость составляет более €1 млн.
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Также издание "Комментарии" сообщало — у оккупантов истерия на Харьковщине – пришлось вмешиваться даже Соловьеву.
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