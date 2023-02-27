Соловьев пожаловался, что "европейские нацисты" забрали его виллы в Италии

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев обиделся на европейцев, которые "отжали" его имущество в Италии. Свежей порцией образ рупор Кремля "взорвался" в эфире своей программы. Он назвал европейцев "нацистскими наволочами", которые оставили "таких евреев, как он, без имущества".

Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

"У меня нет вопросов к этим нацистским сволочам. Они — нацисты. Сначала они лишают таких евреев, как я, собственности в Италии. Нам, евреям, не привыкать, когда европейские нацисты лишают нас собственности. Они пытаются заткнуть нам рот. Нам не привыкать", — заявил разъяренный Соловьев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Несмотря на то, что пропагандист Соловьев клянется в любви России и режиму Путина, он охотно путешествовал по "нацистской" Европе и даже купил себе недвижимость в Италии.

В 2017 году СМИ выяснили, что Соловьев купил свою первую итальянскую виллу на озере Комо.

Живописная местность так понравилась Соловьеву, что вскоре он купил рядом еще одну недвижимость. В частности, четыре года назад руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обнаружил у российского телеведущего Владимира Соловьева виллу на озере Комо в Италии. Вилла пропагандиста расположена в городе Менаджо, ее стоимость составляет более €1 млн.

Читайте также на портале "Комментарии" - взрывы на аэродроме в Мачулищах: о чем говорит произошедшее – почему стоит задуматься лукашенко.

Также издание "Комментарии" сообщало — у оккупантов истерия на Харьковщине – пришлось вмешиваться даже Соловьеву.



