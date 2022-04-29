Солнечное затмение 30 апреля: что нельзя делать в этот день

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Светлана Шкурупий
Уже
в эту субботу, 30 апреля, нас ждет важное астрологическое событие — Солнечное
затмение. Оно откроет коридор затмений, который продлится до 16 мая. В этот
период ожидается сильный энергетический подъем, оказывающий влияние на жизнь
как отдельного человека, так и целой страны. Что астрологи не рекомендуют
делать 30 апреля?
Солнечное затмение 30 апреля / Фото: hightech.fm
Итак,
нас ждет солнечное затмение в знаке Тельца, а он символизирует накопление и
финансы, отвечает за землю и систему расчетов. Астрологическое событие
произойдет 30 апреля в 21 час 27 минут по Гринвичу (23 часа 27 минут по
киевскому времени). Украинцы не смогут его увидеть, только жители Южной Америки
и акватории Тихого океана.
Астролог
Наталья Ларичева на своей странице в Instagram рассказала, что в этот день важно
придерживаться определенных правил и ограничений. Не желательно в эту субботу
планировать важные встречи, дела или крупные покупки. Также не стоит в это день
устраивать свадьбы. Все принятые важные решения в этот день могут иметь
обратный эффект.
Также
в период Солнечного затмения некоторые люди становятся более раздраженными и
эмоциональными, но не стоит провоцировать конфликты и ссоры — постарайтесь
держать себя в руках, больше отдыхать и проводить времени на открытом воздухе.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, еще с древних времен люди считали
Солнце и Луну особыми объектами для поклонения, а их затмения наводили
одновременно беспокойство и восторг. В наше время вокруг такого
астрономического события меньше ажиотажа, но все же солнечные и лунные затмения
не остаются незамеченными. Сколько таким событий состоится в 2022 году?
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