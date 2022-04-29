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Солнечное затмение 30 апреля: что нельзя делать в этот день

Эксперты рассказали, когда именно наступит затмение, а также что можно и нельзя делать в этот период

сегодня, 01:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Уже в эту субботу, 30 апреля, нас ждет важное астрологическое событие — Солнечное затмение. Оно откроет коридор затмений, который продлится до 16 мая. В этот период ожидается сильный энергетический подъем, оказывающий влияние на жизнь как отдельного человека, так и целой страны. Что астрологи не рекомендуют делать 30 апреля?

Солнечное затмение 30 апреля: что нельзя делать в этот день

Солнечное затмение 30 апреля / Фото: hightech.fm

Итак, нас ждет солнечное затмение в знаке Тельца, а он символизирует накопление и финансы, отвечает за землю и систему расчетов. Астрологическое событие произойдет 30 апреля в 21 час 27 минут по Гринвичу (23 часа 27 минут по киевскому времени). Украинцы не смогут его увидеть, только жители Южной Америки и акватории Тихого океана.

Астролог Наталья Ларичева на своей странице в Instagram рассказала, что в этот день важно придерживаться определенных правил и ограничений. Не желательно в эту субботу планировать важные встречи, дела или крупные покупки. Также не стоит в это день устраивать свадьбы. Все принятые важные решения в этот день могут иметь обратный эффект.

Также в период Солнечного затмения некоторые люди становятся более раздраженными и эмоциональными, но не стоит провоцировать конфликты и ссоры — постарайтесь держать себя в руках, больше отдыхать и проводить времени на открытом воздухе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, еще с древних времен люди считали Солнце и Луну особыми объектами для поклонения, а их затмения наводили одновременно беспокойство и восторг. В наше время вокруг такого астрономического события меньше ажиотажа, но все же солнечные и лунные затмения не остаются незамеченными. Сколько таким событий состоится в 2022 году?


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Источник: https://www.instagram.com/p/CcAQiGPMz-H/
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