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Солнечное затмение 10 июня: когда наблюдать за "огненным кольцом" в Украине

Лучше всего кольцевое солнечное затмение будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России

сегодня, 09:33 comments1411
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 10 июня, жители части Земли смогут наблюдать первое в 2021 году солнечное затмение. Плюс ко всему, наряду с этим явлением наступит и новолуние. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на Forbes.

Солнечное затмение 10 июня: когда наблюдать за "огненным кольцом" в Украине

Солнечное затмение 10 июня - фото из открытых источников

По данным издания, сегодня произойдет кольцеобразное затмение. В частности, Луна будет препятствовать солнечному свету и бросит тень на Землю. При этом Спутник находится на большом расстоянии от нашей планеты, поэтому не заслонит Солнце целиком, оставив "огненное кольцо" вокруг себя. 

Солнечное затмение можно будет наблюдать с 13:26 по киевскому времени, а максимальной фазы оно достигнет в 14:15. Солнце при этом заслонится на 12%.

Отмечается, что наиболее четко увидеть явление смогут жители некоторых частей Канады, Российской Федерации и Гренландии. Частично солнечное затмение удастся увидеть и украинцам, кроме жителей южной части страны. 

Напомним, что 10 июня ожидается и первое летнее новолуние 2021, которое пройдет в Близнецах. Отмечается, что в этот день важно привлекать только благоприятные и позитивные мысли. Они помогут оставаться на плаву, несмотря на сложность жизненных ситуаций. Благодаря правильному настрою получится привлечь успех. В день новолуния также можно загадать желания, связанные с избавлением от негативных событий.  А вот не рекомендуется в новолуние начинать новые дела, поскольку присутствует риск не довести до конца начатое. Астрологи также предостерегают от путешествий и вождения автомобиля. 

Нельзя в этот день конфликтовать или выяснять отношения. Любые эмоции могут гипертрофироваться, в результате чего обстановка может накалиться до предела.






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Источник: https://www.unian.net/science/segodnya-proizoydet-solnechnoe-zatmenie-nablyudat-ognennoe-kolco-mozhno-budet-i-v-ukraine-novosti-11448877.html
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