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Главная Новости Общество события Солнечно, морозно, местами снег: погода на 2 декабря
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Солнечно, морозно, местами снег: погода на 2 декабря

В Киеве в среду прогнозируют небольшой снег, на дорогах местами гололед. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

сегодня, 06:50
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня 2 декабря в Киеве пройдет  небольшой снегопад, на дорогах гололедица. Столбики термометров поднимутся до +1°. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Солнечно, морозно, местами снег: погода на 2 декабря

Фото: из открытых источников

Согласно прогнозу, ночью температура  будет  ниже 0, а днем воздух прогреется максимум до +1°. Ветер северо-восточного направления со скоростью до 2,4 м/с.

Синоптики обещают в северных и большинстве центральных областей небольшой снег, в южной части небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Из-за холодного ветра синоптики рекомендуют  одеваться тепло и быть осторожней при  ходьбе -  утренние заморозки  и  гололед могут спровоцировать нежелательные  падения.

Отметим, 2 декабря — пророка Авдея Бережного. Поэтому в старину люди с опаской выходили на улицу во второй день зимы. Прилетели птицы с севера — к ранним холодам.

Ранее "Комментарии" писали о том, что синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины.  Так, с понедельника по четверг по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей. Во второй половине недели случится потепление: третьего декабря, в четверг, температура будет колебаться в рамках от — 1 градуса мороза до +6 градусов тепла. Повсеместно, кроме западных областей обещают снег с дождем.



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Источник: https://meteo.gov.ua/
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