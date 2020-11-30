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Прогноз погоды на следующую рабочую неделю: местами сильный мороз с резким потеплением с четверга

В начале декабря понадобятся и зимние вещи, и резиновые сапоги с зонтами

сегодня, 06:15
Автор:

Дмитрий Симоненко

Синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины.  Так, с понедельника по четверг — 3 декабря, по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей.

Прогноз погоды на следующую рабочую неделю: местами сильный мороз с резким потеплением с четверга

Так, завтра, в последний день этой осени, 30 ноября, будет снежить на западе, в Киеве и Черкассах; дождь с налипанием мокрого снега ожидают в Кропивницком и Сумах. Дожди пройдут на севере страны, в Полтавской области и кое-где на востоке.  

Дневная температура завтра по Украине составит -1...+7, ночью от 0...+5.

Прогноз погоды на следующую рабочую неделю: местами сильный мороз с резким потеплением с четверга - фото 2

Первый день зимы ознаменуется небольшим морозом днем до -1°C, кроме центра, востока и Крыма. Снег с дождем пройдет в Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве. На Западе 1 декабря солнечно и морозно. 

Прогноз погоды на следующую рабочую неделю: местами сильный мороз с резким потеплением с четверга - фото 3

2 декабря по всей территории нашей страны, кроме западных областей будет снежно.

Температура днем будет держаться от 0°C до -3°C. Ночью прохладнее — от -1 до — 9 градусов Цельсия. 

Прогноз погоды на следующую рабочую неделю: местами сильный мороз с резким потеплением с четверга - фото 4

Во второй половине недели случится потепление: третьего декабря, в четверг, температура будет колебаться в рамках от — 1 градуса мороза до +6 градусов тепла. Повсеместно, кроме западных областей обещают снег с дождем.

Прогноз погоды на следующую рабочую неделю: местами сильный мороз с резким потеплением с четверга - фото 5

Ранее "Комментарии" писали о том, что "Слуга народа" Дубинский рассказал, когда правительство объявит локдаун.



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