Прогноз погоды на следующую рабочую неделю: местами сильный мороз с резким потеплением с четверга

Синоптики рассказали о погодных условиях в первую зимнюю неделю на всей территории Украины. Так, с понедельника по четверг — 3 декабря, по всей стране ожидается небольшой мороз до -7 градусов и осадки в виде снега повсеместно кроме южных и северных областей.

Так, завтра, в последний день этой осени, 30 ноября, будет снежить на западе, в Киеве и Черкассах; дождь с налипанием мокрого снега ожидают в Кропивницком и Сумах. Дожди пройдут на севере страны, в Полтавской области и кое-где на востоке.

Дневная температура завтра по Украине составит -1...+7, ночью от 0...+5.







Первый день зимы ознаменуется небольшим морозом днем до -1°C, кроме центра, востока и Крыма. Снег с дождем пройдет в Николаеве, Одессе, Сумах, Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве. На Западе 1 декабря солнечно и морозно.







2 декабря по всей территории нашей страны, кроме западных областей будет снежно.

Температура днем будет держаться от 0°C до -3°C. Ночью прохладнее — от -1 до — 9 градусов Цельсия.





Во второй половине недели случится потепление: третьего декабря, в четверг, температура будет колебаться в рамках от — 1 градуса мороза до +6 градусов тепла. Повсеместно, кроме западных областей обещают снег с дождем.





Ранее "Комментарии" писали о том, что "Слуга народа" Дубинский рассказал, когда правительство объявит локдаун.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!