Согласился ли Ким Чен Ын поставлять оружие России: СМИ узнали детали

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов заключить с российским диктатором Владимиром Путиным соглашение о поставках оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times", со ссылкой на оценки экспертов.

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

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"Пока непонятно, что будет предусматривать соглашение между Северной Кореей и Россией. Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности — все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева", – говорится в материале.

При этом FT отмечает, что в ответ Кремль мог бы предложить зерно, нефть и военные технологии, а также валюту в качестве оплаты.

Кроме того, говорится в публикации, таким образом Россию можно склонить к предоставлению Северной Корее "высокочувствительных военных технологий", которые могут усилить угрозы со стороны КНДР Корее и Японии.

"Сотрудничество между Россией и Северной Кореей может выйти за пределы соглашений по обычным вооружениям и продовольственной/энергетической помощи, возможно, до передовых технологий для спутников, атомных подводных лодок и баллистических ракет", – приводит слова экспертов издание.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что ожидаемая встреча между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным для оказания военной поддержки Москве в ее агрессии против Украины станет "большой ошибкой".

Читайте также на портале "Комментарии" — пока Украина ждет поставок в сентябре от США 31-го обещанного танка "Abrams", Россия активно ведет переговоры с Северной Кореей, уговаривая Пхеньян начать поставки снарядов и боекомплекта для артиллерийских систем, в которых так нуждаются оккупанты на фронте. Изменит ли новое оружие ситуацию на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



