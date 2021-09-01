Соединенные штаты предоставят Украине инновационные препараты от COVID-19

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Козлова Альбіна
Из США для украинцев доставят гуманитарную помощь — инновационные лекарства против COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
Соединенные штаты предоставят Украине инновационные препараты, фото из Facebook
Лекарственные препараты передадут от правительства Соединенных Штатов в рамках сотрудничества между двумя странами. Эти лекарственные средства против коронавируса довольно дорогостоящие и прекрасно снимают воспаление и помогают больным.
Препараты против COVID-19 Бамланивимаб и Етесевимаб зарегистрированы Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19, имеющих риск развития тяжелой формы заболевания и осложнений.
Лекарства поступят во все регионы Украины. Будет отправлено 20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевимаба (Etesevimab). Препараты доставят гуманитарным рейсом в аэропорт Борисполя.
Впрочем, министр подчеркнул, что вакцинация остается единственным эффективным способом защиты от COVID-19 и добавил, что уже вакцинировано более 5 млн украинцев одной дозой. Также министр отметил, что украинская система здравоохранения будет сотрудничать с компаниями General Electric, Medtronic и MSD.
Как сообщал портал "Комментарии", министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал вероятность введения общенационального локдауна уже в ноябре. По словам министра, перед тем, как принять решение о карантине власти будут принимать во внимание постановление № 1236, согласно которому будет вводится локдаун. Если будет превышено число минимально допустимого количества заражений на коронавирус, то придется вводить ограничения.
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