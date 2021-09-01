logo
Русский Українська

BTC/USD

48280.31

ETH/USD

3729.21

LTC/USD

179.94

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Соединенные штаты предоставят Украине инновационные препараты от COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Соединенные штаты предоставят Украине инновационные препараты от COVID-19

Лекарства поступят во все регионы Украины

сегодня, 22:05
Автор:

Козлова Альбіна

Из США для украинцев доставят гуманитарную помощь — инновационные лекарства против COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

Соединенные штаты предоставят Украине инновационные препараты от COVID-19

Соединенные штаты предоставят Украине инновационные препараты, фото из Facebook

Лекарственные препараты передадут от правительства Соединенных Штатов в рамках сотрудничества между двумя странами. Эти лекарственные средства против коронавируса довольно дорогостоящие и прекрасно снимают воспаление и помогают больным.

Препараты против COVID-19 Бамланивимаб и Етесевимаб зарегистрированы Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19, имеющих риск развития тяжелой формы заболевания и осложнений.

Лекарства поступят во все регионы Украины. Будет отправлено 20 тысяч флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевимаба (Etesevimab). Препараты доставят гуманитарным рейсом в аэропорт Борисполя.

Впрочем, министр подчеркнул, что вакцинация остается единственным эффективным способом защиты от COVID-19 и добавил, что уже вакцинировано более 5 млн украинцев одной дозой. Также министр отметил, что украинская система здравоохранения будет сотрудничать с компаниями General Electric, Medtronic и MSD.

Как сообщал портал "Комментарии", министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал вероятность введения общенационального локдауна уже в ноябре. По словам министра, перед тем, как принять решение о карантине власти будут принимать во внимание постановление № 1236, согласно которому будет вводится локдаун. Если будет превышено число минимально допустимого количества заражений на коронавирус, то придется вводить ограничения.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ