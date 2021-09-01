Соединенные штаты предоставят Украине инновационные препараты от COVID-19

Лекарственные препараты передадут от правительства Соединенных Штатов в рамках сотрудничества между двумя странами. Эти лекарственные средства против коронавируса довольно дорогостоящие и прекрасно снимают воспаление и помогают больным.

Препараты против COVID-19 Бамланивимаб и Етесевимаб зарегистрированы Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19, имеющих риск развития тяжелой формы заболевания и осложнений.