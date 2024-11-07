Социологи выяснили, как в Украине относятся к "простым" русским и украинцам на территории РФ

Война кардинально изменила позицию украинцев. Большинство наших соотечественников очень плохо относятся как к России, так и русским. Отношение к этническим украинцам, живущим на территории РФ, также негативное. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Опрос украинцев. Фото из открытых источников

Социологи отмечают, в преддверии полномасштабного вторжения 2022 года, в феврале, 34% украинцев хорошо относились к России, плохо – 50%.

После вторжения стабильно абсолютное большинство украинцев плохо относятся к России. По состоянию на октябрь 2024 года 93% украинцев плохо относятся к России, а хорошо относятся только 3%.

По данным КМИС, в ноябре 2021 года 76% украинцев хорошо относились к русским-жителям России и только 14% относились плохо. То есть условная формула для большинства украинцев была "мы обвиняем власть России за Крым и войну на Донбассе, а простые русские не несут ответственности".

Простое полномасштабное вторжение полностью изменило картину. Пока только 8% украинцев хорошо относятся к русским-жителям России, а 84%, напротив, относятся к ним плохо. То есть теперь формула "и власти России, и простые русские несут ответственность".

Читайте также на портале "Комментарии" — три четверти жителей России поддерживают войну против Украины. В октябре 2024 года более половины хотят мирных переговоров, однако на своих условиях. Об этом свидетельствуют данные опроса независимого "Левада-центра".

Также издание "Комментарии" сообщало – социологи впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется. При этом все равно большинство украинцев (63%) отвечают утвердительно. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.



