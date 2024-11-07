Действительно ли в РФ выросло количество сторонников "мирных переговоров"

Три четверти жителей России поддерживают войну против Украины. В октябре 2024 года более половины хотят мирных переговоров, однако на своих условиях. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса независимого "Левада-центра".

Переговоры. Фото: из открытых источников

Уровень поддержки войны против Украины значимо не меняется и остается высоким — 76%. Не поддерживают — 15% опрошенных.

Как говорится в сообщении, после снижения доли сторонников мирных переговоров на фоне событий в Курской области, их число постепенно увеличивается — до 55%. Доля сторонников продолжения военных действий снижается — до 36%.

Социологи "Левада-центра" в этот раз не информировали, какие именно "мирные переговоры" поддерживают жители России. Предыдущие опросы показывали, что 70% одобрили бы немедленное прекращение войны, однако при сохранении захваченных территорий. В случае ухода с оккупированных территорий завершение войны поддержали бы только 30% опрошенных.

В октябре мнения жителей России разделились по вопросу о том, отменили бы они или поддержали начало войны, если бы у них была возможность вернуться в прошлое: 40% — отменили бы, 44% — поддержали бы. За полтора года общественное мнение по данному вопросу не претерпело значимых изменений.

Около половины жителей России готовы отправить родственника на войну. Равные доли скорее одобрили бы (40%) и скорее не одобрили бы (42%) решение члена семьи или близкого человека, если бы он подписал контракт с военным ведомством РФ.

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