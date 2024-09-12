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Социологи выяснили, чувствуют ли украинцы себя европейцами

Перед началом полномасштабной войны в 2021 году чувствовали себя европейцами 41% опрошенных. Теперь же этот показатель увеличился

сегодня, 13:37
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Кравцев Сергей

В 2024 году почти половина украинцев (49%) чувствуют себя европейцами. В то же время 45% респондентов себя европейцем не ощущают. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Социологи выяснили, чувствуют ли украинцы себя европейцами

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Социологи выяснили, что перед началом полномасштабной войны в 2021 году чувствовали себя европейцами 41% опрошенных, не чувствовали – 49%.

Называя причины, мешающие чувствовать себя европейцем, те респонденты, которые не чувствуют себя европейцами, чаще всего называют низкий уровень благосостояния (75%). Социально-культурные условия жизни назвали 41%, языковые барьеры – 38%.

Еще 33% назвали как причину "неевропейское" сознание, 24% — низкий уровень культуры. Также 24% указали на чувство себя представителем другой культуры, 6,5% – на религиозную принадлежность, 9% указали на нехватку информации о ЕС.

Отмечается, что масштабы экономики ЕС и Украины существенно разнятся. Так, по номинальному ВВП экономика Украины составляет менее 1% от экономики ЕС, а по ВВП, рассчитываемый по покупательной способности, — менее 2,5%.

"Оба показателя дают только номинальное представление о разнице в масштабах, но даже если вспомнить, что от 30 до 40% украинской экономики находится в тени, то отставание по объему ВВП все равно будет очень значительным", – говорится в материалах Центра Разумкова.

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