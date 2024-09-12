Социологи выяснили, чувствуют ли украинцы себя европейцами

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Кравцев Сергей
В 2024 году почти половина украинцев (49%) чувствуют себя европейцами. В то же время 45% респондентов себя европейцем не ощущают. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Европейский Союз. Фото из открытых источников
Социологи выяснили, что перед началом полномасштабной войны в 2021 году чувствовали себя европейцами 41% опрошенных, не чувствовали – 49%.
Называя причины, мешающие чувствовать себя европейцем, те респонденты, которые не чувствуют себя европейцами, чаще всего называют низкий уровень благосостояния (75%). Социально-культурные условия жизни назвали 41%, языковые барьеры – 38%.
Еще 33% назвали как причину "неевропейское" сознание, 24% — низкий уровень культуры. Также 24% указали на чувство себя представителем другой культуры, 6,5% – на религиозную принадлежность, 9% указали на нехватку информации о ЕС.
Отмечается, что масштабы экономики ЕС и Украины существенно разнятся. Так, по номинальному ВВП экономика Украины составляет менее 1% от экономики ЕС, а по ВВП, рассчитываемый по покупательной способности, — менее 2,5%.
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