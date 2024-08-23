Социологи назвали цифры: сколько украинцев поддерживают независимость

Для украинцев День Независимости сейчас – это самый важный из нерелигиозных праздников. Отношение к нему за последние годы радикально изменилось. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные КМИС.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Социологи отмечают, в 2013 году этот праздник был наиболее важным или любимым для 12% украинцев, а в 2024 году – 64%.

В 2013 году это был один из наименее популярных праздников (менее популярным был только День Конституции), а сейчас это один из трех наиболее популярных праздников в Украине, уступает лишь двум главным религиозным праздникам. При этом более значимые изменения произошли после полномасштабного вторжения России.

По данным КМИС, по состоянию на февраль 2013 года (т.е. почти за год до Революции Достоинства) абсолютное большинство украинцев (81%) поддерживали Независимость Украины (стремились к объединению с Россией – 16%).

В 1990-х годах в среднем 64% поддерживали Независимость и 32% хотели объединение с Россией, в 2000-х годах в среднем 73% поддерживали Независимость и 23% хотели объединение с Россией.

Пока же показатель тех, кто выступает за Независимость (нижний предел), составляет не менее 87% (а доля тех, кто стремится к объединению с Россией, составляет 0,3%). Кроме этого, сейчас 13% не определились со своим ответом на вопросы.

Как отмечают социологи, эти люли как могли сомневаться и приближаться к лагерю противников Независимости, так и сомневаться в формате отношений с Россией, но поддерживать Независимость.

"По нашему мнению, большинство из них на самом деле являются сторонниками Независимости и скорее колеблются, какой должна быть конфигурация отношений с Россией (между Независимой Украиной и Россией). Поэтому фактический уровень поддержки независимости выше указанных 87% и скорее все, составляет не менее 90-95%", — говорится в сообщении КМИС.

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