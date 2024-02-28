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Социологи рассказали, каких иностранных лидеров ненавидят украинцы

По данным социологического опроса Центра Разумкова, почти абсолютную ненависть украинцы испытывают к российскому диктатору Владимиру Путину. 96% респондентов заявили, что относятся к нему негативно

28 февраля 2024, 19:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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На втором месте по уровню ненависти находится так называемый президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он категорически не нравится 92% украинцев. Замыкает тройку лидеров по ненависти – венгерский премьер Виктор Орбан. Отрицательно относятся к нему 69%. Лишь чуть не дотянул до "призового" места глава Китая Си Цзиньпин. К нему относятся отрицательно 64% респондентов.

Социологи рассказали, каких иностранных лидеров ненавидят украинцы

Владимир Путин

При этом социологи обратили внимание на то, что к лидеру Турции Реджепу Эрдогану, который в последнее время пытается выступить миротворцем и организовать переговоры между Украиной и Россией, негативно относятся 42% украинцев, а положительно – только 38%. Кроме того, почти 30% респондентов заявили, что они негативно относятся к словацкому премьеру Роберту Фицо, и только 14% сказали, что их отношение к нему положительное.

А вот лидером позитивного отношения украинцев является американский президент Джо Байден с результатом в 78%. Едва от него отстает глава Польши Анджей Дуда, у него 76% поддержки. При этом, согласно опросу, 62% положительно относятся к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Также украинцы хорошо относятся к президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и британскому премьеру Рише Сунаку. У них 60% и 56% соответственно. При этом 55% опрошенных сказали, что у них хорошее отношение к канцлеру Германии Олафу Шольцу, а 50% — признали, что имеют хорошее отношение к канадскому премьеру Джастину Трюдо.

Кроме того, социологи спросили украинцев об их положительном и негативном отношении к государствам. Абсолютными лидерами симпатий Литва (91%), Латвия (90,5%) и Великобритания (90%). При этом 90% опрошенных положительно относятся к Германии и 87% к США.

Ожидается, что 95% украинцев заявили о своем негативном отношении к России. Кроме того, 87% негативно относятся к Беларуси и 82% сказали о своем негативном отношении к Ирану.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как раньше относились украинцы к мировым лидерам.




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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-zovnishnoi-polityky-vlady-efektyvnosti-mizhnarodnoi-pidtrymky-ta-vplyvu-zovnishnopolitychnykh-chynnykiv-na-ukrainu-sichen-2024r
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