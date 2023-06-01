Снова шантаж Кремля: Россия остановила зерновую инициативу

Зерновое соглашение, которое только в прошлом месяце было продлено, вновь заблокировано по инициативе Москвы. Страна-агрессор заблокировала регистрацию входящего флота во все порты нашей страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook.

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

"Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня из-за очередного безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот для участия в инициативе", — пишет пресс-служба.

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30 и 31 мая Россия без всяких объяснений зарегистрировала только 1 входящее судно на порт "Черноморск", тогда, когда другие стороны СКЦ подтвердили к участию в Черноморской инициативе 10 судов на три порта.

Сейчас в очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые необходимо загрузить 2,4 млн тонн продовольствия для мира. Некоторые суда ожидают инспекцию уже более 3 месяцев. Это, в свою очередь, 1 млрд убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира.

"Украинская делегация направила письмо в Секретариат СКЦ с требованием возобновить полноценную работу в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ. Украинские инспекторы сейчас находятся в СКЦ и готовы немедленно приступить к работе в случае восстановления регистрации судов", — добавляет пресс-служба.

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