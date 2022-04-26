Снова появилась угроза ядерной войны: Кремль блефует или повышает ставки

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал интервью российскому "Первому каналу", где заявил (в ракурсе российско-украинской войны и помощи, которую нам оказывается Запад), что угроза ядерной войны реальна. ФСБ травит байки о якобы предотвращении покушения на кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева (убийство якобы планировала "неонацистская террористическая организация" по заказу СБУ). О чем говорят подобные сообщения из страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Единственное, чем слетевшей с катушек России осталось пугать мир, – это ядерное оружие

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш обращает внимание, что ядерным ударом россияне запугивают уже более месяца.

"Путин показательно, в прямом эфире, привел воздушно-космические силы в боевую готовность в прямом эфире – вместе с Шойгу и Герасимовым. Так что страна-агрессор давно демонстрирует готовность применить ядерное оружие. И участившимися заявлениями по этому поводу – готовят к своему очередному безумию мировую общественность. Мол, держите меня семеро, а то выстрелю! Мол, я за себя не отвечаю… Почему это делается? Потому что в Украине "вторая армия мира" получила по зубам. И продолжает получать. Пугать ей уже не получается. Как и пугать кадыровцами, которые оказались способны воевать лишь с гражданским населением и "пилить видосики", за что получили прозвище тик-ток воины. Украинцы просто перемалывают на поле боя весь сброд, которым, по сути, оказалась российская армия. И единственное, чем слетевшей с катушек России осталось пугать мир, – это ядерное оружие. И они это делают устами пропагандистов разного звена, политиков разного пошиба, и даже главы дипломатии – Лаврова", – поясняет Денис Богуш.

По его мнению, если в РФ увидят, что и это никого не пугает, что они продолжают проигрывать, то могут, к сожалению, реально использовать такой вид оружия. Мировые лидеры и спецслужбы, уверен эксперт, это понимают. И будут готовы предотвратить ядерную войну до того, как Путин и Ко попытаются ее развязать.

"Сегодня – очередная годовщина Чернобыльской трагедии. В эти дни в Украину приезжает президент МАГАТЭ. И все преступления, которые рашисты совершили на Чернобыльской АЭС, продолжают совершать на Запорожской АЭС, будут задокументированы. Россия уже – ядерный террорист. Обстрелы атомных объектов, пролеты ракет над Запорожской и Хмельницкой АЭС – всё это именно ядерный терроризм. И пугать ядерной бомбой – всё, что остается стране-агрессору, стране-изгою, – считает эксперт. – Надеюсь, мир сумеет надеть на этих безумцев смирительную рубашку".

Что до "предотвращения покушения" на Соловьева и якобы обстрелов российской территории со стороны Украины – это просто информационный шум, уверен Денис Богуш.

"После того, как украинцы пустили ко дну крейсер "Москва", уничтожили более 20 тысяч захватчиков, после того как в РФ горят нефтяные и прочие объекты (вряд ли из-за не соблюдений техники пожарной безопасности), а экономика идет вслед за "Москвой" – это надо чем-то перекрывать. Какими-то информационными шоками, – поясняет эксперт. – Вот роспропаганда и выдает такого рода "шоки". Для запугивания самих россиян, для промывки их и без того изрядно промытых мозгов".

РФ воспринимает только язык силы

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк уверен, что данные сообщения делаются с одной целью – напугать. Причем напугать не столько украинцев (нас уже вряд ли чем-то можно испугать), сколько европейцев и россиян.

"Европейцы очень чувствительны к подобного рода заявлениям – о возможных ядерных атаках. И я не удивлюсь, что вскоре российские пропагандисты заговорят о вероятности таких ударах по европейским городам", – отмечает эксперт.

По его словам, всё это ложится в логику запугивания, которым руководствуется правящий в РФ режим. Он продолжает давить на наших европейских партнеров, чтобы те перестали оказывать поддержку Украине вооружением. Поддержку, которая в последнее время набирает обороты.

"Апогеем российских страшилок может быть даже ультиматум в стиле: или вы прекращаете вооружать Украину (фактически – оставляете ее один на один с Россией), или мы пустим в ход тактическое ядерное оружие. Учитывая бардак, которые творится в головах российского руководства, ничего нельзя исключать. Но и вестись на подобные угрозы, конечно, не стоит, – уверен Тарас Семенюк. – Как показывает опыт, РФ воспринимает только язык силы. И любые шаги навстречу, любые попытки умиротворить ее принимает как слабость. Как индульгенцию на дальнейшие преступления".

Что касается якобы готовящегося покушения на Соловьева – это слишком мелкая фигура для украинских спецслужб, поясняет эксперт.

"Он нам нужен скорее живым – для будущего трибунала. Так что информация о том, что кто-то намеревался его "убрать" — это неуклюжий "вброс" с целью показать, что якобы началась "охота" на медийных россиян. И еще более запугать самих россиян "злобными украинцами", оправдывая преступную "военную спецоперацию" – войну – против Украины", – резюмирует Тарас Семенюк.

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