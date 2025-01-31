Снова грядут изменения в мобилизации: какое решение готовят в Минобороны с февраля

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Кравцев Сергей
В Украине уже с 28 февраля будет изменен формат взаимодействия государства и военнообязанного. В частности, постановление о пригодности будет только в цифровом формате. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
ТЦК. Фото из открытых источников
Замминистра отметила, постановление о пригодности будет вноситься через интерфейс, который разработает Минобороны.
Таким образом военнообязанному не надо будет дважды ходить в ТЦК.
Читайте также на портале "Комментарии" — у ТЦК и СП есть перечень руководящих документов, которые предписывают мобилизовать граждан в возрасте 50+ лет только в части обеспечения. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции рассказала майор Лариса Козак, заместитель начальника районного территориального центра комплектования в городе Киеве.
Также издание "Комментарии" сообщало – граждане Украины, которые имеют статус "ограниченно годный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля. В противном случае им грозит штраф. Об этом в интервью изданию "Про все" рассказала пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея.
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