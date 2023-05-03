Снова без тепла: синоптик рассказал о похолодании и заморозках

Синоптики обнародовали свой прогноз и предупреждают о неустойчивой погоде на несколько ближайших дней. Они снова говорят об осадках и понижении температуры. Свой прогноз, в частности, обнародовал синоптик Игорь Кибальчич на meteoprog.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Погода 4 мая

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Завтра, 4 мая, в западных регионах ожидаются дожди.

Осадки придут в некоторые территории центральных регионов. В других областях страны существенных изменений в погоде не произойдет.

Направление ветра – переменных направлений, 3-8 м/с. Столбик термометра ночью будет показывать +4 +.9°С, днем +17+22°С, в западных и северных регионах станет холоднее до+ 9.+14°С.

Погода 5 мая

В предпоследний рабочий день, 5 мая, прогнозист говорит о небольших, местами умеренных осадках. На южных, центральных и восточных территориях он прогнозирует даже грозы. Порывы ветра переменных направлений, 5-10 м/с, при порывистых грозах.

Ночью в северных и западных регионах будет до+ 2+7 °С, на остальных украинских территориях +7+12 °С. Днем +14 +19 °С, холоднее всего будет в западных регионах, термометр будет показывать только +8 +13 °С.

Погода на выходные

"6-7 мая на фоне циклонической деятельности ожидается неустойчивая погода с дождями и понижением температуры воздуха, начиная с западных и северных областей", — обнародовал свой прогноз синоптик.

Порывы ветра – преимущественно северо-западного направления 7-12 м/с. Столбик термометра в субботу в западных и северных областях ночью будет показывать только+ 1 +6°С, днем +7 +12°С; в других регионах ночью +5 +10°С, днем +13+18°С.

В воскресенье ночью будет+ 2 +.7°С, в западных регионах Украины прогнозируются заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0.-5°С; днем станет теплее+ 9+14 °С.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новый циклон подморозит Украину.