Снова бабье лето: когда в Украине прекратятся дожди

Несмотря на то, что за окном уже почти средина осени, погода не устает радовать жителей Украины солнцем и тепло. Понедельник, 12 октября, не станет исключением. Дожди могут пройти только в некоторых западных регионах. Такой прогноз на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Украине. Фото: wallhere.com

Дожди, которые обрушатся на западные регионы, не будут обильными. Да и зацепят они далеко не всех. К примеру, в Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях день обещает быть солнечным. Максимальная температура на Западе сегодня — 19 градусов. Правда, повезет так далеко не всем.

В остальных украинских регионах синоптическая ситуация сегодня будет похожей — никакого дождя и теплое осеннее солнце. Дневная температура воздуха на Севере, Востоке и в Центре будет колебаться в пределах 19-22 градусов. Немного прохладнее сегодня будет в Житомирской и Черниговской областях — до +19.

А вот термометры в южных областях покажут далеко не осенние 23-24 градуса тепла. К слову, здесь сегодня также без осадков.

Окончательно территорию Украины дожди покинут уже к средине недели. Однако с солнечной погодой придет и похолодание. В частности, на Западе дневная температура может упасть до +9.

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