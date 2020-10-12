kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.10.2020

BTC/USD

11401.89

ETH/USD

374.06

LTC/USD

49.86

НБУ 12.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Снова бабье лето: когда в Украине прекратятся дожди
commentss НОВОСТИ Все новости

Снова бабье лето: когда в Украине прекратятся дожди

Температура воздуха в Украине в течение недели будет постепенно падать

сегодня, 06:18
Автор:

Виолетта Комаровская

Несмотря на то, что за окном уже почти средина осени, погода не устает радовать жителей Украины солнцем и тепло. Понедельник, 12 октября, не станет исключением. Дожди могут пройти только в некоторых западных регионах. Такой прогноз на сегодня сделали синоптики Укргидрометцентра. 

Снова бабье лето: когда в Украине прекратятся дожди

Погода в Украине. Фото: wallhere.com

Дожди, которые обрушатся на западные регионы, не будут обильными. Да и зацепят они далеко не всех. К примеру, в Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях день обещает быть солнечным. Максимальная температура на Западе сегодня — 19 градусов. Правда, повезет так далеко не всем. 

В остальных украинских регионах синоптическая ситуация сегодня будет похожей — никакого дождя и теплое осеннее солнце. Дневная температура воздуха на Севере, Востоке и в Центре будет колебаться в пределах 19-22 градусов. Немного прохладнее сегодня будет в Житомирской и Черниговской областях — до +19.

А вот термометры в южных областях покажут далеко не осенние 23-24 градуса тепла. К слову, здесь сегодня также без осадков. 

Окончательно территорию Украины дожди покинут уже к средине недели. Однако с солнечной погодой придет и похолодание. В частности, на Западе дневная температура может упасть до +9.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что военные пилоты из Великобритании засняли редкое природное явление — огни святого Эльма. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ