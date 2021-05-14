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СНБО обсудил вопрос цифрового телевидения в Украине: что изменится

В правительстве анонсировали новый цифровой мультиплекс — чтобы у жителей пограничных и оккупированных территорий был доступ к украинским телеканалам

сегодня, 18:35
Автор:

Вечканова Елена

В Украине собираются расширить радиус телевещания, дабы "покрыть" большинство пограничных зон, где сейчас не работают украинские каналы. О таком решении было сообщено на брифинге после заседании Совета нацбезопасности и обороны.

СНБО обсудил вопрос цифрового телевидения в Украине: что изменится

В Украине создадут сетку телевещания для жителей оккупированных территорий. Фото: 24 канал

По словам руководителя Минцифры Михаила Федорова, Госконцерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) займется созданием специального цифрового комплекса "Мультиплекс-7". Главной задачей этой компании будет организация сетки вещания, которая охватит сигналом практически всю территорию страны — около 95%.

Федоров объяснил, что сейчас, после недавних изменений правил доступа к цифровому телевидению, многие жители прифронтовых зон на Донбассе (и пограничных — в других областях) не имеют доступа к украинским каналам. Вместо этого им приходится смотреть российское ТБ, из-за чего запоребриковая пропаганда просачивается в украинское общество.

Анонсированный "Мультиплекс" обещают сделать доступным для жителей всей страны, но главный упор будет сделан на города и села у границы с Россией, а также оккупированные территории. Предварительно в пакет должно войти 12 телеканалов, среди которых государственный, а также те частные, которые пройдут специальный конкурс-отбор.

Кроме "сборника каналов" творцы "Мультиплекса" хотят добавить в пакет возможность быстро оповещать население о чрезвычайных ситуациях — во избежание наихудших последствий.

По информации представителя Концерна РРТ, деньги из госбюджета на создание "Мультиплекса" просить не будут. Вместо этого в одном из государственных банков будет взять кредит, который после будет выплачивать сам концерн.

Завершить создание подобной телесетки собираются через полгода после получения необходимого финансирования. Михаил Федоров высказал надежду, что это случится уже к концу 2021 года.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом платформа YouTube "разобралась" с каналами Медведчука. 

Также на портале вы можете узнать, как подобное решение оценивают эксперты и стоит ли ждать некого продолжения другим телевизионным медиа.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u8wjnajmJ_E
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