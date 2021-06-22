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SMS-фишинг: как не попасться на крючок мошенников

Эксперты советуют тщательно просматривать все сообщения, которые приходят на телефон, и не вестись на подозрительные предложения

сегодня, 22:37
Автор:

Корольова Аліна

Мошенники постоянно находят все новые и новые пути, как обмануть очередную жертву. В последнее время в их, так сказать, список добавилась новая схема - SMS-фишинг. Это когда аферисты пытаются обмануть с помощью сообщений, которые приходят на телефон. В таких SMS могут содержаться ссылки на неизвестный сайт, на котором нужно ввести свои данные или даже не нужно ничего вводить. Поэтому сегодня нужно внимательно относиться даже к банальным сообщениям и тщательно проверять их все, чтобы не стать жертвой мошенников.

SMS-фишинг: как не попасться на крючок мошенников

SMS-фишинг. Фото: getty images

Эксперты Школы цифровой безопасности DSS 380 подготовили пять основных правил, которые помогут научиться распознавать подозрительные SMS и не попасться на крючок.

1. Будьте осторожны с сообщениями от мобильного оператора. Настоящие компании никогда не будут просить подтвердить личные данные. Если же вас такое просят — это подозрительно, отмечают специалисты.

2. Не звоните по подозрительным номерам. Если позвонить по такому номеру, можно попасть на злоумышленников, которые попросят вас "подтвердить" личные данные. В дальнейшем эти данные могут быть использованы для кражи ваших средств или в других целях.

3. Не поддавайтесь на манипуляции мошенников. В случае получения SMS-сообщения с инструкцией о блокировании спама, например посредством отправки слова "СТОП", не выполняйте никаких действий. Таким образом злоумышленники могут получить ваши данные или атаковать вас в будущем.

4. Не ведитесь на манну небесную. Если в сообщении вам обещают миллион за простое отправленное SMS, знайте, что бесплатный сыр — только в мышеловке.

5. Настройте телефон на блокировку приложений из неизвестных источников. Лучше не устанавливать на телефон непроверенные приложения или антивирус. Перед этим подробно почитайте, действительно ли качественная вещь, которую вы хотите установить на свой телефон. 

Эксперты советуют придерживаться этих простых правил и беречься от ловушек мошенников.

"Важно уметь распознать подозрительные сообщения и избежать неприятностей, ведь в мире вездесущего интернета утечка любых персональных данных рискует попасть в много неприятных рук", — отмечают в Школе цифровой безопасности DSS 380.

Издание "Комментарии" также писало о том, как в Украине мошенники используют схему обмана с посылками.


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Источник: https://www.facebook.com/dss380org/?__tn__=-UC*F
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