Сможет ли Порошенко еще раз стать президентом - прогнозы астролога

Астролог Елена Максимова рассказала, есть ли у Петра Порошенко шансы стать президентом Украины во второй раз. По словам женщины, следующий год для политика будет непростым, но и достаточно плодотворным.

Астролог рассказала сможет ли Порошенко второй раз стать президентом. Фото: РБК

У пятого президента Украины не будет достаточной поддержки. Его продолжат уважать только в нескольких регионах Украины. Соответственно, этого мало чтобы повторно занять кресло главы государства.

Астролог советует политику меньше выступать и говорить. Его начнут ценить только тогда, когда он будет больше действовать. Порошенко станет хорошим меценатом и сделает много добрых дел для страны и граждан. Однако, Максимова сообщает, что времена его правления закончились. Он это впоследствии сам осознает и начнет заниматься другой сферой деятельности в 2023 году.

Елена Максимова сообщила, что радость Порошенко принесет воспитание достойного преемника, который продолжит воплощать его идеи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил законодательный акт о срочной регистрации вакцин от COVID-19, которые зарегистрированы в США и странах Европы. Но многие представители СМИ смущены тем фактом, что, например, Минюст Соединенных Штатов Америки лишил компаний-производителей ответственности за неизвестные реакции, которые может вызвать вакцинация препаратами, а это значит, что регистрация вакцин практически не будет проводиться в Украине, то есть Минздрав будет полагаться на иностранное сертифицирования.

Напоминаем, что политолог Алексей Якубин рассказал, какую ошибку Порошенко рискует повторить Зеленский.

Сайт "Комментарии" сообщает, что ранее астролог Елена Максимова рассказала, какое будущее ждет на действующего Президента Украины Владимира Зеленского.









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