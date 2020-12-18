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Астролог рассказала, какое будущее ждет Зеленского

По прогнозу астролога, 2021 год может стать последним для Зеленского на посту президента

сегодня, 13:20
Автор:

Кириєнко Анна

Астролог Елена Максимова рассказала, какое будущее ждет действующего Президента Украины Владимира Зеленского.

Астролог рассказала, какое будущее ждет Зеленского

Астрологический прогноз будущего Зеленского. Фото: РБК

По ее словам, в течение ближайших двух лет в стране появятся новые политические силы, которые будут иметь большое влияние на государство.

Согласно предсказанию, президенту стоит остерегаться своей команды, ведь именно она постарается устранить политика, отправляя его в постоянные командировки.

Зеленскому помешает его неумение работать с кадрами. Так что чувствуя опасность со стороны своих людей, он не сможет сконцентрироваться и принять правильные решения. Поэтому у него исчезнет пыл и желание что-либо делать.

Несмотря на серьезные настроения, Зеленскому не удастся оправдать ожиданий граждан. Поэтому гаранту страны стоит быть готовым к критике. Сильным оружием в руках противников могут стать провокационные видео, которые будут высмеивать политика.

По прогнозу астролога, следующий год может стать последним для Зеленского на должности президента. Это произойдет из-за нехватки энергии, мотивации, инициативы. Чтобы избежать этого, Елена Максимова советует собрать вокруг себя умных, влиятельных политиков и общественных деятелей, которые будут вызывать доверие в украинцев.

Напоминаем, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента заявил об усилении ответственности за кнопкодавство в зале Совета. Ориентировочно изменения будут разработаны до 15 января 2021 года.

Также сайт "Комментарии" рекомендует прочитать мнения украинских экспертов относительно назначения новых министров — Сергея Шкарлета, Романа Лещенко и Юрия Витренко.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/life/_ake-majbutnye-chekaye-na-zelenskogo-astrologinya-prigolomshila-prognozom/1003609
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