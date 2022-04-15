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Сможет ли государство выплачивать пенсии в условиях войны

Глава Министерства экономики Сергей Марченко рассказал, как во время войны будут выплачиваться пенсии

сегодня, 01:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Из-за войны финансовая система Украины ослабла, но в Министерстве экономики обещают в полном объеме выплачивать гражданам пенсии и заработные платы. Об этом во время телемарафона сказал глава ведомства Сергей Марченко.

Сможет ли государство выплачивать пенсии в условиях войны

Пенсии в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, правительство готово осуществлять все расходы и в первую очередь это касается выплат людям пенсий и зарплат. Пока он не видит оснований, чтобы производить их в не полном объеме.

Глава Министерства экономики подчеркнул, что перекрывать потерю уровня поступлений будут за счет военных облигаций и внешних поступлений. Также Украина сейчас ведет переговоры с партнерами на сумму около 8 млрд долларов.

Напомним, что люди, участвующие в добровольческих формированиях территориальных общин, имеют право на получение повышенных норм пенсионного обеспечения, предусмотренных для военнослужащих среди участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Такое заявление сделало Министерство социальной политики.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что те, кто

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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