Сможет ли государство выплачивать пенсии в условиях войны

Из-за войны финансовая система Украины ослабла, но в Министерстве экономики обещают в полном объеме выплачивать гражданам пенсии и заработные платы. Об этом во время телемарафона сказал глава ведомства Сергей Марченко.

Пенсии в Украине (фото из открытых источников)

По его словам, правительство готово осуществлять все расходы и в первую очередь это касается выплат людям пенсий и зарплат. Пока он не видит оснований, чтобы производить их в не полном объеме.

Глава Министерства экономики подчеркнул, что перекрывать потерю уровня поступлений будут за счет военных облигаций и внешних поступлений. Также Украина сейчас ведет переговоры с партнерами на сумму около 8 млрд долларов.

Напомним, что люди, участвующие в добровольческих формированиях территориальных общин, имеют право на получение повышенных норм пенсионного обеспечения, предусмотренных для военнослужащих среди участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Такое заявление сделало Министерство социальной политики.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что те, кто

Читайте также, что в Минцифре отчитались о старте еще одной услуги для украинцев, которая может стать полезной. В приложении "Дия" в несколько кликов можно проверить свой страховой стаж. Это может понадобиться тем, кто собирается на пенсию, меняет работу или идет на больничный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!