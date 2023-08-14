СМИ узнали, сколько украинских мужчин были задержаны при попытке уехать за границу во время войны

Число украинских мужчин, задержанных при попытке уехать за границу во время действия военного положения и запрета мужчинам покидать пределы Украины, эквивалентно пяти бригадам ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Пересечение границы. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на данные украинской пограничной службы, сообщает, что 13 600 человек были пойманы при попытке пересечь границу за пределами КПП, еще 6 100 человек были арестованы за использование поддельных документов непосредственно на границе.

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"Недавняя волна коррупционных скандалов показывает, что некоторые платят тысячи долларов за документы об освобождении от воинского долга", — пишет издание.

Авторы материала добавляют, эти люди, "несмотря на патриотический пыл", пытаются избежать призыва в армию и готовы платить за это большие деньги.

Напомним, чуть больше недели назад в сети разгорелся скандал из-за поста руководителя Института будущего Вадима Денисенко, который у себя в Facebook высказал мнение, что даже после победы Украины нужно будет запретить мужчинам выезжать из страны по крайней мере в первые три года. Такой пост вызвал настолько активное обсуждение в сети, что пришлось даже реагировать МВД, где заявили, что это личное мнение Денисенко, а не официальная позиция министерства. Тем не менее, если уж тема возникла, как вы относитесь к идее продлить запрет на выезд мужчин на три года после войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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