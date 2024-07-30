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СМИ узнали, почему командира десантников Ишкулова на самом деле сняли с должности

Ишкулов попал в немилость, когда заявил, что задача, которую ставят его бригаде, является нереалистичной

сегодня, 13:39
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Ткачик Олеся

Журналисты издания "Бабель" побеседовали с тремя источниками, объяснившими, почему Эмиля Ишкулова сняли с должности комбрига 80 бригады ДШВ.

СМИ узнали, почему командира десантников Ишкулова на самом деле сняли с должности

Эмиль Ишкулов

Источники издания рассказали, что определенное время бригада находилась на восстановлении, однако восстановиться в полном объеме им не дали.

"Бригада получила приказ выдвигаться на определенное направление, Ишкулову поставили задачу, которую он назвал нереалистичной: не хватало времени, сил и людей. Это не понравилось командованию, и его сняли с должности", — говорится в материале.

При этом речь идет о том, что поскольку подчиненные Ишкулова встали в его защиту, Командование ДШВ распространило сообщение о том, что Ишкулова не увольняют, а переводят на высшую должность в Командовании ДШВ.

При этом известно, что следующим командиром станет грамотный боевой офицер, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. По информации источника "Бабеля", это 36-летний Павел Розлач – комбриг 82 десантно-штурмовой бригады. Известно, что бригада участвовала в боях за Роботино. Издание отмечает, что Розлача сняли с должности комбрига 82 бригады фактически за то, что сейчас сделал Ишкулов, и назначили на штабную должность в Командовании ДШВ. Отсюда он и пришел на должность комбрига 80-ти бригады.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение к президенту, главкому и командующему десантно-штурмовым войскам. В нем они требуют покинуть Эмиля Ишкулова в должности их командира. Бойцы не понимают почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющих победоносный боевой путь и опыт большой войны – не согласны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются восхищением глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам.

Командование ДШВ прокомментировало обращение воинов 80 бригады об освобождении от должности комбрига Эмиля Ишкулова. Там заявили, что он идет на повышение.





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Источник: https://babel.ua/texts/109455-dzherela-babelya-kombriga-80-odshb-polkovnika-ishkulova-zvilnili-za-superechku-z-komanduvannyam-yogo-zaminit-pavlo-rozlach-komandiri-brigadi-protestuyut-shcho-vidbuvayetsya
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