СМИ узнали, кто из военного командования Украины входил в элитное подразделение ЦРУ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов входил в элитное подразделение "Отряд 2245", которое готовило американское Центральное разведывательное управление. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье "The New York Times".

ЦРУ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Кирилл Буданов был одним из офицеров подразделения, которое захватывало российские беспилотники и средства связи, чтобы техники ЦРУ могли перепрофилировать их и взломать шифровальные системы.

"Генерал Буданов был восходящей звездой в подразделении 2245. Он был известен смелыми операциями в тылу врага и имел глубокие связи с ЦРУ. Агентство подготовило его, а также предприняло экстраординарный шаг, отправив на реабилитацию в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде после того, как он был ранен в правую руку во время боев на Донбассе", — пишут авторы материала.

Во время одной из операций Буданов, переодевшись в российскую форму, высадился в оккупированном Крыму, переправив бойцов через узкий залив на надувных катерах. На полуострове украинских бойцов встретило элитное подразделение спецназа РФ. Во время боя оккупанты понесли потери — среди убитых был сын российского генерала. Затем украинская группа отступила к береговой линии и несколько часов плыла на подконтрольную Украине территорию.

Партнерство было настолько успешным, что ЦРУ захотело повторить их с другими европейскими спецслужбами, ориентированными на противодействие России, пишет газета.

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