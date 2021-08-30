СМИ узнали, что делает в Минюсте пожизненно осужденная сотрудница: подробности

Гражданка, которая отбывает пожизненное наказание, теперь работает в Министерстве юстиции Украины в должности советника руководителя министерства. Об этом сообщает "РБК-Украина", используя полученную информацию в ведомстве. Издание не афиширует анкетные данные новой работницы.

Женщина работает дистанционно (фото из открытых источников)

"Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных", — отмечают журналисты издания.

Об этом необычном для всех новшестве — новом открыто рабочем месте для украинки, которая осуществила тяжкое преступление и до конца жизни будет находиться в местах лишения свободы, проинформировал руководитель министерства.

"Работает нормально. Работодатель и работник довольны", — сообщил Денис Малюська. Как отметил руководитель ведомства, "вообще работать надо всем".

"На шее у государства висеть крайне нежелательно. А в ситуации с пожизненным это не просто заработок, но и ресоциализация — главная цель, для которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности", — именно так подытожил свой поступок министр.

Издание "Комментарии" ранее сообщало, что Денис Малюська заявил о том, что заключенные должны работать. В своем интервью ресурсу "Радио Свобода" министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал детали о содержании пожизненно заключенных.

По его словам, в стране сейчас полторы тысячи человек приговорены к пожизненному заключению. Содержатся они за государственный счет. В месяц на одного человека расходуется около 10 тысяч гривен. Если учесть среднее количество жизни человека и количество заключенных, можно понять, что тратится достаточно большая сумма. Министр отмечает, что заключенных нужно привлекать к работе, за которую они будут получать средства и частично обеспечивать себя. Тем самым они снимут нагрузку с государственного бюджета.

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