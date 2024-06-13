СМИ назвали худший сценарий для украинцев на эту зиму: сколько придется сидеть без света

В том случает, если страна-агрессор продолжит воздушные атаки по электростанциям в Украине, то, по худшему сценарию, зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "BBC", со ссылкой на данные ДТЭК.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Отмечается, что частично проблема заключается в том, что украинские тепловые и гидроэлектростанции трудно и дорого ремонтировать. Как указали в "Укрэнерго", на ремонт некоторых из них понадобятся годы, а другие, возможно, никогда не удастся восстановить.

Одним из последствий длительных перебоев со светом в Украине является то, что после восстановления подачи электроэнергии люди одновременно включают все свои электроприборы, что приводит к пожарам, рассказали ВВС в ГСЧС.

Отметим, ранее с подобным прогнозом опубликовало материале издание "Financial Times". В материале отмечалось, что Россия вывела из строя или захватила большую половину электростанций Украины. До полномасштабного вторжения внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 гигаватт электроэнергии, что было одним из крупнейших в Европе. Сейчас эта мощность производства электроэнергии упала ниже 20 ГВт из-за обстрелов или из-за российской оккупации, которая вывела эти электростанции из строя.

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