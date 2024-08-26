СМИ: Минобороны отказалось называть фигурантов дела Гринкевича среди своих чиновников

В Минобороны Украины, в ответ на запрос издания "Коммерсант украинский", отказались назвать фигурантов производства по подозрению Романа Гринкевича из числа собственных сотрудников. По информации издания, свое решение там объяснили тайной следствия.

Минобороны

В частности, как сообщает "Коммерсант украинский", в Минобороны заявили, что в соответствии со ст. 222 УПК РФ, сведения досудебного расследования можно разглашать только с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они сочтут возможным.

"Учитывая изложенное, а также то, что в настоящее время запрашиваемая информация содержит сведения об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений и исследуется в уголовном производстве No 6202300000000000876 от 12.10.2023, ее разглашение может повредить досудебному расследованию. Таким образом, предоставление запрашиваемых документов возможно в порядке, предусмотренном УПК Украины, только с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным", – заявили в Минобороны.

При этом издание напомнило, что накануне, в Офисе генерального прокурора, отвечая на запрос "Коммерсанта украинского", утвердительно сообщили о совершении представителями Минобороны правонарушений в контексте дела львовского бизнесмена Романа Гринкевича. Речь идет о деле по обвинению последнего в поставке МОУ некачественной военной формы.

Кроме того, добавляют журналисты, как говорится в одной из постановлений суда, следствие ДБР установило тесные связи Романа Гринкевича с сотрудниками МОУ.

В то же время, подчеркивает издание, о ком речь, до сих пор умалчивают, как на уровне МОУ, так и ДБР, и ОГП.

Так называемое "дело Гринкевичей" ДБР уже расследует уже более 10 месяцев. Кроме того, в материале говорится, что компании-производители формы ВСУ, которую поставляла фирма Гринкевича и которую следствие идентифицирует как некачественную, в деле тоже до сих пор не фигурируют.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Игоря Гринкевича обвиняют якобы в попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Он будто бы предлагал 500 тысяч долларов США за содействие в возвращении арестованного имущества (формы для ВСУ), которое ГБР несколько месяцев держало на таможне.

Министерство обороны на фоне скандала разорвало контракты с компанией Гринкевича. Также известно, что МОУ якобы не имело претензий к поставленному товару, и к моменту выполнения контракта не составило на него никакого рекламационного акта. При этом якобы Минобороны до сих пор покупает форму "от Гринкевичей".



