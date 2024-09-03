СМИ: ГБР должно расследовать, как адвокат Порошенко уклоняется от армии

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Ткачик Олеся
Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело в отношении адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя, чтобы расследовать его действия по избежанию службы в армии. В частности, об этом говорится в решении суда, сообщают Украинские новости.
Порошенко и Головань
Как сообщает издание, в жалобе Исаевской указано, что по имеющимся данным, решением ВЛК в Киеве Головань был якобы признан непригодным к военной службе с исключением из военного учета на основании наличия заболеваний.
При этом "Украинские новости" подчеркивают, что якобы уклониться от армии подобным образом пытаются и ближайшие родственники адвоката Порошенко – Головань М.В., Головань В.И., Шелякин Е. Об этих возможных правонарушениях, сообщают журналисты, также сообщено ГБР.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань оформил медсправку и стал непригодным к службе в рядах ВСУ по состоянию здоровья. Кроме того, от мобилизации уклоняются сын Голованя и родной брат.
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