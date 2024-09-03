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СМИ: ГБР должно расследовать, как адвокат Порошенко уклоняется от армии

Печерский районный суд обязал ГБР начать досудебное расследование по делу адвоката Порошенко Голованя, который может уклоняться от службы в армии

сегодня, 15:17
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Ткачик Олеся

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело в отношении адвоката Петра Порошенко Игоря Голованя, чтобы расследовать его действия по избежанию службы в армии. В частности, об этом говорится в решении суда, сообщают Украинские новости.

СМИ: ГБР должно расследовать, как адвокат Порошенко уклоняется от армии

Порошенко и Головань

"Обязать компетентных должностных лиц ГБР внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению адвоката Исаевской А.В. от 06.08.2024", – говорится в постановлении.

Как сообщает издание, в жалобе Исаевской указано, что по имеющимся данным, решением ВЛК в Киеве Головань был якобы признан непригодным к военной службе с исключением из военного учета на основании наличия заболеваний.

"Вместе с тем соответствующих заболеваний у Голованя И.В. на самом деле нет, а указанное заведомо недостоверное решение ВЛК было принято на основании сфальсифицированных документов, в результате противоправных действий с целью обеспечения уклонения Голованя И.В. от выполнения воинского долга и прохождения военной службы во время военного положения", – говорится в статье "Украинских новостей".

При этом "Украинские новости" подчеркивают, что якобы уклониться от армии подобным образом пытаются и ближайшие родственники адвоката Порошенко – Головань М.В., Головань В.И., Шелякин Е. Об этих возможных правонарушениях, сообщают журналисты, также сообщено ГБР.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань оформил медсправку и стал непригодным к службе в рядах ВСУ по состоянию здоровья. Кроме того, от мобилизации уклоняются сын Голованя и родной брат.





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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1031315-sud-zobov-yazav-dbr-rozsliduvaty-uhylennya-vid-armiyi-advokatom-poroshenka-zmi
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