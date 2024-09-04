СМИ: Экснардепа Березу поймали на манипуляциях

Бывший народный депутат Борислав Береза якобы еще в марте выехал из Украины через пункт пропуска "Староказаче" с Молдовой и больше не возвращался, говорится в материале "Украинских новостей".

Борислав Береза

"Последние полгода он настойчиво позиционировал в соцсетях, что находящихся в Украине, создавая впечатление прямого участия в защите страны. Но фактически Береза во время войны сбежал из Украины, хотя вместе с тем пропагандирует патриотизм и необходимость защиты Родины в социальных сетях, аккаунты в которых ведет, как оказывается, из-за границы", – отмечает издание.

Журналисты требуют, чтобы Береза предоставил хоть какие-то доказательства, которые опровергнут его выезд за границу.

Но экснардеп не смог этого сделать. Он попытался оправдаться, опубликовав свое якобы свежее фото у таблички Днепровского районного в Киеве ТЦК, но впоследствии очень быстро удалил его", — говорится в статье "Українських новин".

Впрочем, отмечает издание, 1 сентября Береза снова опубликовал фото – на этот раз в военной форме с автоматом и подписью, что "1 сентября в жизни было и такое".

"Но внимательные читатели поймали его на манипуляции: обратили внимание, что на фото видны тюльпаны и нарциссы, которые в сентябре точно не цветут. В то же время источники подтверждают, что у Березы, кроме украинского, есть также израильский паспорт, который получил в 1993 году, когда проживал в Израиле", — пишут "Украинские новости".

Издание отмечает, что якобы также есть данные, что в 2022-2024 годах семья Березы (жена, дети и мать) в разное время уехала из Украины. Сам он, добавляют журналисты, за 2,5 года войны пересекал границу 21 раз, пока якобы не уехал окончательно.

"Украинские новости" пишут, если Береза намерена баллотироваться в парламент снова, у него остается около 30 дней, чтобы вернуться в Украину.

При этом издание напоминает, что будучи нардепом, Береза якобы скрывал свое состояние: элитное недвижимое имущество оформляли на жену по ценам в несколько раз ниже рыночных. В частности, квартиру в Киеве площадью около 300 кв. метров, складское помещение и другую недвижимость, добавили журналисты. Кроме того, по их информации, на самого экснардепа в 2008 году был оформлен дом на Киевщине общей площадью 91,2 кв. м., а в 2021 году – автомобиль Audi Q7.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Береза устроил скандал и вызвал полицию, когда ему пытались вручить повестку в армию.



