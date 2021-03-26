Смерть украинцев после прививки от коронавируса: заявление Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о выводах судмедэкспертизы о двух случаях смертей среди украинцев, которые накануне вакцинировались против COVID-19. В эфире канала "Украина 24" министр сказал, что вакцинированные умерли "не из-за прививки, а после нее".

Максим Степанов (фото из открытого источника)

"Каждый случай смерти во всем мире, в том числе в Украине в течение 30 дней после вакцинации расследуется. В мире уже сделано более 500 млн доз вакцины. В мире везде расследуется", – сказал Степанов.

По его словам, после вскрытия судмедэксперт сделал соответствующий вывод.

23 марта в Одесской области умерла военнослужащий, которая перед этим получила прививки от коронавируса. Медики, приехавшие на вызов, не смогли реанимировать женщину. В тот день жалоб на состояние здоровья у нее не было. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было.

24 марта, в больнице в Черновцах умер мужчина, который неделей ранее сделал прививку от коронавируса, однако заболел.

Напомним, более 50% регионов Украины могут быть "красными" на следующей неделе из-за стремительных темпов распространения коронавируса. Решение правительства о необходимости национального локдауна по такому критерию ожидается не позднее следующей недели.

Текущая более жесткая версия адаптивного карантина может быть альтернативой всеукраинскому карантину. Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE). Сообщатся, что за последнюю неделю заболеваемость в Украине распространилась с 10 на 16 западных и центральных регионов. Из них 11 — уже в "красной" зоне эпидемической опасности или в ближайшие дни эти ограничения вступят в силу. Это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Житомирская, Николаевская, Винницкая, Хмельницкая, Киевская, Львовская, Одесская области и город Киев. По данным аналитиков, показатель смертности во время весенней волны стремительно и вдвое быстрее достиг пиков осеннего. Сейчас загружены 60% реанимационных мест и 50% оборудованных кислородом коек.















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