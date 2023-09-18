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Смерть бывшего главы Херсонской области: в полиции рассказали новые шокирующие подробности

Лагуте было 49 лет. Его обвиняют в "сдаче" Херсона

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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В стране начали расследовать таинственную смерть экс-главы Херсонской ОВГ Геннадия Лагуты. Сотрудники правоохранительных органов уже расследуют этот факт.

Смерть бывшего главы Херсонской области: в полиции рассказали новые шокирующие подробности

Геннадий Лагута (фото из открытых источников)

Сообщили о смерти должностного лица работники пресс-службы Херсонской областной военной администрации 17 сентября. В нем не названы никакие подробности, но отмечено, что бывший глава умер "преждевременно". Как информируют представители киевской полиции, на которые ссылается "Суспільне"", 13 сентября в Соломенское управление полиции обратилась супруга экс-чиновника, сообщив правоохранителям о том, что ее муж исчез. Через несколько дней, 16 сентября его обнаружили без признаков жизни неподалеку от гаражей на территории Соломенского района Киева.


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Сейчас этот инцидент квалифицировали как "преднамеренное убийство" с дополнительной квалификацией — "самоубийство".

"Идет досудебное расследование, следователи рассматривают все версии  и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия", — сообщили сотрудники полиции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер бывший глава Херсонской ОГА. В ночь на 17 сентября ушел из жизни экс-глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, ему исполнилось 49 лет. Как свидетельствует неофициальная версия, Геннадий Лагута совершил самоубийство. В частности,  депутат Сергей Хлань написал в социальных сетях, что Геннадий Лагута скончался в медицинском заведении. Как он утверждает, его "довели до самоубийства".

Он отметил, что экс-председатель был единственным, кто не сбежал из областного центра в самом начале вторжения РФ, обеспечивал вывоз документов, проводил эвакуацию жильцов и блокировку электронных ключей.



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Источник: https://suspilne.media/574771-za-faktom-smerti-kolisnogo-golovi-hersonskoi-oda-gennadia-laguti-policia-vidkrila-kriminalne-provadzenna/?utm_source=copylink&utm_medium=ps
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