Смерть бывшего главы Херсонской области: в полиции рассказали новые шокирующие подробности

В стране начали расследовать таинственную смерть экс-главы Херсонской ОВГ Геннадия Лагуты. Сотрудники правоохранительных органов уже расследуют этот факт.

Геннадий Лагута (фото из открытых источников)

Сообщили о смерти должностного лица работники пресс-службы Херсонской областной военной администрации 17 сентября. В нем не названы никакие подробности, но отмечено, что бывший глава умер "преждевременно". Как информируют представители киевской полиции, на которые ссылается "Суспільне"", 13 сентября в Соломенское управление полиции обратилась супруга экс-чиновника, сообщив правоохранителям о том, что ее муж исчез. Через несколько дней, 16 сентября его обнаружили без признаков жизни неподалеку от гаражей на территории Соломенского района Киева.



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Сейчас этот инцидент квалифицировали как "преднамеренное убийство" с дополнительной квалификацией — "самоубийство".



"Идет досудебное расследование, следователи рассматривают все версии и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия", — сообщили сотрудники полиции.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер бывший глава Херсонской ОГА. В ночь на 17 сентября ушел из жизни экс-глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, ему исполнилось 49 лет. Как свидетельствует неофициальная версия, Геннадий Лагута совершил самоубийство. В частности, депутат Сергей Хлань написал в социальных сетях, что Геннадий Лагута скончался в медицинском заведении. Как он утверждает, его "довели до самоубийства".



Он отметил, что экс-председатель был единственным, кто не сбежал из областного центра в самом начале вторжения РФ, обеспечивал вывоз документов, проводил эвакуацию жильцов и блокировку электронных ключей.

