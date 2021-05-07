Смерч на Житомирщине: видео последствий



















Над Житомирской областью пронесся смерч. Пострадали около 20 гектаров зеленых насаждений. Сильнейший ветер вырывал с корнями молодые осины, ломал напополам старые деревья, сообщает областное лесоуправление. Лесники сняли видео, во что превратилась территория Ярунского лесничества (Новоград-Волынский район).

Житомирщина (фото из открытых источников)

В лесном хозяйстве еще не могут назвать точный ущерб после последствий, нанесенных бурей. К разбору завалов специалисты приступят после завершения сезона тишины 15 июня.

После выполнения работ станет понятно, будут ли засаживать лес заново или же достаточно будет только провести выборочную уборку пострадавших деревьев.

Напомним, неподалеку от побережья Нового Южного Уэльса в Австралии, очевидцы смогли наблюдать одновременно пять водяных смерчей. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на The Watchers. Водяные смерчи заметили у пляжа Олд Бар в Харрингтоне. Сообщается, что появление одновременно пяти подобных смерчей довольно редко встречается в природе. Шторм, которых их спровоцировал, также вызвал сильный град. К слову, водяной смерч — вихрь воздуха и воды, имеющий воронкообразную форму. Зачастую он образуется над поверхностью большого водоема и соединяется с кучевым облаком. В отличие от обыкновенного смерча, водяной может существовать до получаса, а также иметь гораздо меньшую скорость вращения.



в ночь с 26 на 27 апреля мир мог наблюдать за удивительным астрономическим явлением, при котором полная луна совпала с моментом ближайшего сближения нашей планеты с ее спутником. Сообщается, что в это время Луна кажется больше и на 30% ярче, нежели обычная полная луна.

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