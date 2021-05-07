Смерч на Житомирщине: видео последствий

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Ольга Чародий
Над Житомирской областью пронесся смерч. Пострадали около 20
гектаров зеленых насаждений. Сильнейший ветер вырывал с корнями молодые осины,
ломал напополам старые деревья, сообщает областное лесоуправление. Лесники сняли видео, во что превратилась
территория Ярунского лесничества (Новоград-Волынский район).
Житомирщина (фото из открытых источников)
В лесном хозяйстве еще не могут назвать точный ущерб после последствий, нанесенных бурей. К
разбору завалов специалисты приступят после завершения сезона тишины 15 июня.
После выполнения работ станет понятно, будут ли засаживать
лес заново или же достаточно будет только провести выборочную уборку
пострадавших деревьев.
Как сообщали ранее в ночь с 26 на 27 апреля мир мог наблюдать за удивительным астрономическим явлением, при котором полная луна совпала с моментом ближайшего сближения нашей планеты с ее спутником. Сообщается, что в это время Луна кажется больше и на 30% ярче, нежели обычная полная луна.
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