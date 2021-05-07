logo
Русский Українська

BTC/USD

57549.24

ETH/USD

3489.96

LTC/USD

342.61

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Смерч на Житомирщине: видео последствий
commentss НОВОСТИ Все новости

Смерч на Житомирщине: видео последствий

В лесном хозяйстве еще не могут назвать точный ущерб после последствий, нанесенных бурей

7 мая 2021, 23:24
Автор:

Ольга Чародий








Над Житомирской областью пронесся смерч. Пострадали около 20 гектаров зеленых насаждений. Сильнейший ветер вырывал с корнями молодые осины, ломал напополам старые деревья, сообщает областное лесоуправление.  Лесники сняли видео, во что превратилась территория Ярунского лесничества (Новоград-Волынский район).

Смерч на Житомирщине: видео последствий

Житомирщина (фото из открытых источников)

В лесном хозяйстве еще не могут назвать точный ущерб  после последствий, нанесенных бурей. К разбору завалов специалисты приступят после завершения сезона тишины 15 июня.

После выполнения работ станет понятно, будут ли засаживать лес заново или же достаточно будет только провести выборочную уборку пострадавших деревьев.

 

Напомним, неподалеку от побережья Нового Южного Уэльса в Австралии, очевидцы смогли наблюдать одновременно пять водяных смерчей. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на The Watchers. Водяные смерчи заметили у пляжа Олд Бар в Харрингтоне. Сообщается, что появление одновременно пяти подобных смерчей довольно редко встречается в природе. Шторм, которых их спровоцировал, также вызвал сильный град. К слову, водяной смерч — вихрь воздуха и воды, имеющий воронкообразную форму. Зачастую он образуется над поверхностью большого водоема и соединяется с кучевым облаком. В отличие от обыкновенного смерча, водяной может существовать до получаса, а также иметь гораздо меньшую скорость вращения.

Как сообщали ранее в ночь с 26 на 27 апреля мир мог наблюдать за удивительным астрономическим явлением, при котором полная луна совпала с моментом ближайшего сближения нашей планеты с ее спутником. Сообщается, что в это время Луна кажется больше и на 30% ярче, нежели обычная полная луна.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2tV9K7RFDIo
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ