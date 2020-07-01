Слежка за водителями: какую сумму штрафов взыскали с лихачей за месяц

За первый месяц действия системы автофиксации нарушений правил дорожного движения количество "лихачей" уменьшилась в четыре раза, информирует в Facebook директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Тогда как за первые дни работы системы автофиксации на дорогах Киева водители стали нарушать скоростной режим на 40% реже, а антирекордсмены достигали скорости свыше 200 км в час вместо допустимых 50.

Так, ранее нарушений насчитывали 57 880, а в июне стало – 13325. Всего полицейские вынесли около 400 тысяч постановлений, а общая сумма, которую уплатили нарушители, достигает 31 млн грн.

"Но главное не штрафы, а профилактика нарушений. Сегодня 1 июля водители уже сбрасывают скорость вчетверо чаще чем 1 июня. А значит есть шанс в конце года уменьшить количество погибших на дорогах, которых в прошлом году было 3454", - говорится в сообщении.

Как пояснил Шевченко, повлияет ли такая практика на общий уровень аварийности на дорогах станет известно через 2-3 года, хотя первые результаты надеются получить через полгода. Кроме того, в МВД начали в пилотном режиме тестировать фиксацию других нарушений, в частности, движение в колее общественного транспорта. Пока за это нарушение штрафов не рассылали – должны сначала убедиться в точности фиксации.

Напомним, в Киеве оригинально борются с "героями парковки".

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