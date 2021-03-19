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След украинской коррупции нашли в 80 странах мира, - директор НАБУ

По словам Артема Сытника, тяжело назвать сумму незаконно выведенных из нашей страны средств

сегодня, 16:24
Автор:

Елизавета Черных

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что след украинской коррупции присутствует в 80 странах мира. По словам главы НАБУ, в данных странах отмывались незаконно выведенные денежные средства. Об этом Сытник рассказал во время международного уголовно-правовом форума, передает РБК-Украина. 

След украинской коррупции нашли в 80 странах мира, - директор НАБУ

Артем Сытник - фото из открытых источников

"За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, — а это чиновники высшего звена — вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали", — отметил глава НАБУ, 

Он уверяет, что сегодня тяжело назвать сумму незаконно выведенных из нашей страны средств, однако подчеркнул, что речь о миллиардах гривен.

Артем Сытник добавил, что Национальное антикоррупционное Бюро сотрудничает с компетентными органами других стран, называя успешным примером разоблачение экс-председателя "Укравтодора" Славомира Новака. 

Напомним, что в Верховной Раде появился обновленный законопроект, предусматривающий увольнение Артема Сытника с должности директора НАБУ. Эксперты считают, что в связи с уже второй законодательной попыткой освобождения руководителя НАБУ Артема Сытника достаточно популярным подходом стал поиск лиц, которым такой шаг может быть выгодным. В медиапространстве успела появиться информация о том, что речь идет об атаках НАБУ, подрыве независимости органа и сотрудничества с международными партнерами. По мнению некоторых "антикоррупционных активистов", предлагаемые процедуры не будут восприняты международным сообществом. Тем не менее целесообразно принимать во внимание прежде всего юридические факты, законодательные требования и объективные показатели деятельности (или бездеятельности) НАБУ. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sytnik-sled-ukrainskoy-korruptsii-nashli-1616160537.html
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