Увольнение Артема Сытника: риски и последствия для антикоррупционной системы Украины

В Верховной Раде появился обновленный законопроект, предусматривающий увольнение Артема Сытника с должности директора НАБУ. Какая вероятность прекращения его полномочий? Почему это следует (не следует) делать? Какой исход может иметь ситуация? На эти вопросы порталу "Комментарии" отвечали эксперты.

Артем Сытник - фото из открытых источников

"Достаточно популярным подходом стал поиск лиц, которым такой шаг может быть выгодным"

Адвокат, эксперт Украинского института будущего (УИБ) по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько отмечает: "В связи с уже второй законодательной попыткой освобождения руководителя НАБУ Артема Сытника, достаточно популярным подходом стал поиск лиц, которым такой шаг может быть выгодным. В медиапространстве успела появиться информация о том, что речь идет об атаках НАБУ, подрыве независимости органа и сотрудничества с международными партнерами. Так, в частности, по мнению некоторых "антикоррупционных активистов", предлагаемые процедуры не будут восприняты международным сообществом. Тем не менее, целесообразно принимать во внимание, прежде всего, юридические факты, законодательные требования и объективные показатели деятельности (или бездеятельности) НАБУ".

По мнению эксперта, при таких условиях, вряд ли уместно говорить о приоритетности независимости бюро перед эффективностью работы органа.

"Законодательство предусматривает не просто гарантии, но и обязанности НАБУ, — подчеркивает Мирослава Чорноусько. — Во-первых, будет лукавством говорить об исключительно политическом подтексте инициатив по освобождению Сытника, ведь показатели работы НАБУ свидетельствуют об отсутствии осуществления реально эффективных мер по расследованию коррупционных правонарушений. Во-вторых, следует помнить о том, что КСУ еще 28 августа прошлого года признал Указ президента о назначении директора НАБУ неконституционным. В основу решения было положено несоответствие установления порядка назначения директора НАБУ принципу разделения власти".

Напоминает эксперт и о том, что Артем Сытник с конца 2019 года находится в реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения. И это само по себе является дискредитацией статуса бюро.

"Что касается предлагаемых норм нового проекта, им предусмотрена реализация принципов парламентского контроля по решению соответствующего кадрового вопроса. Критике подвергаются и отдельные нормы по формированию конкурсной комиссии, проведению конкурса и назначению директора НАБУ. С отдельными замечаниями в этой части можно согласиться, однако минимизировать риски возможно путем уточнения дискуссионных норм. Поэтому, сегодня вряд ли оправдано говорить о каких-то радикальных рисках или последствиях для антикоррупционной системы Украины, ведь и сейчас ее деятельность является эффективной, скорее, на бумаге, чем на практике. Что же касается одиозного директора НАБУ, потребность его освобождения можно считать актуальной далеко не только по политическим причинам", — резюмирует Мирослава Чорноусько.

"Присутствие председателя НАБУ в списке коррупционеров, как минимум, не солидно с токи зрения репутации главы антикоррупционного органа"

Вопрос освобождения Сытника витает в кулуарах власти не один день, поскольку большинство истеблишмента не воспринимают его в должности в силу ряда объективных факторов. Так считает эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк. И перечисляет эти самые факторы.

1. Присутствие председателя НАБУ в списке коррупционеров, как минимум, не солидно с токи зрения репутации главы антикоррупционного органа.

2. Результаты работы НАБУ пока не впечатляют, в частности относительно посадки топ-коррупционеров. Большинство дел просто развалились в суде (и это при работе антикоррупционного суда).

3. Бюджет страны должен был наполняться путем возвращения украденных активов или средств топ-коррупционеров. Но пока мы не увидели конкретных цифр, которые были бы возвращены налогоплательщикам.

4. Процедура аудита работы НАБУ как института является нормальной практикой после условно пятилетнего срока работы. И если результаты работы неудовлетворительные, ответственность несет руководитель.

"НАБУ как основа антикоррупционной инфраструктуры, должно работать в Украине. И процедура смены руководства не влияет на ее важность, — подчеркивает Тарас Семенюк. — В развитых демократиях управляют институции, а не персоны. Поэтому смена руководителя НАБУ является нормальной и здоровой процедурой. Должность директора бюро должен занять репутационно чистый и профессионально подготовленный человек. НАБУ же должно быть частью правоохранительной системы страны, а не отдельным ее островом. Кроме этого, следует не забывать о подотчетности НАБУ налогоплательщикам — и это у нас работает через профильный комитет парламента".

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