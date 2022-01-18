logo

BTC/USD

41827.83

ETH/USD

3163.44

LTC/USD

141.57

USD/UAH

28.46

EUR/UAH

32.53

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Скоро в украинских супермаркетах резко подорожают пакеты: озвучена стоимость
commentss НОВОСТИ Все новости

Скоро в украинских супермаркетах резко подорожают пакеты: озвучена стоимость

Сколько украинцы будут платить за пакеты в супермаркетах

сегодня, 14:40
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

С началом следующего месяца (1 февраля) в Украине подорожают пластиковые пакеты. Об этом сообщается на официальном сайте  Министерства экономики. 

Скоро в украинских супермаркетах резко подорожают пакеты: озвучена стоимость

Супермаркет. Фото из открытых источников

В Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты. Решение уже утверждено Кабинетом министров.

В Министерстве экономики заявили, что таким образом хотят стимулировать граждан использовать многоразовые сумки, которые являются экологичным решением. Первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин рассказал, что за год в среднем украинец использует 500 пакетов.

Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, будут составлять:

• Цена на пакет без ручек и боковых складок будет составлять минимум 2 гривны;

• Пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок - 2,50 гривны;

• Пакет с ручками и боковыми складками - 3,00 гривны;

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Комаровский рассказал, как уберечься от Омикрона. Подчеркивается, что в настоящее время украинцам грозит новая волна заболеваемости. По словам Комаровского, вакцинированные граждане также будут болеть новым штаммом коронавируса, однако болезнь будет протекать легче. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Клопотенко анонсировал программу, где родители смогут контролировать питание ребенка в школе.  Программа будет включать все блюда рецептурного сборника. Отмечается, что старшеклассники могут рассказать родителям о школьном питании или сделать фотографию обеда. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=79c118fa-9cb3-4a3a-a6c7-c2d8c702b184&title=UriadZatverdivMinimalniRozdribniTsiniNaPlastikoviPaketi
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!