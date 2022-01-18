Скоро в украинских супермаркетах резко подорожают пакеты: озвучена стоимость

С началом следующего месяца (1 февраля) в Украине подорожают пластиковые пакеты. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики.

Супермаркет. Фото из открытых источников

В Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты. Решение уже утверждено Кабинетом министров.

В Министерстве экономики заявили, что таким образом хотят стимулировать граждан использовать многоразовые сумки, которые являются экологичным решением. Первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин рассказал, что за год в среднем украинец использует 500 пакетов.

Минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, будут составлять:

• Цена на пакет без ручек и боковых складок будет составлять минимум 2 гривны;

• Пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок - 2,50 гривны;

• Пакет с ручками и боковыми складками - 3,00 гривны;

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Комаровский рассказал, как уберечься от Омикрона. Подчеркивается, что в настоящее время украинцам грозит новая волна заболеваемости. По словам Комаровского, вакцинированные граждане также будут болеть новым штаммом коронавируса, однако болезнь будет протекать легче.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Клопотенко анонсировал программу, где родители смогут контролировать питание ребенка в школе. Программа будет включать все блюда рецептурного сборника. Отмечается, что старшеклассники могут рассказать родителям о школьном питании или сделать фотографию обеда.

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