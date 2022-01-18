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Мы не видим реальной картины: Комаровский о количестве больных коронавирусом

Комаровский рассказал, как уберечься от Омикрона

сегодня, 13:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Мы не видим реальной картины: Комаровский о количестве больных коронавирусом

Вакцинация от коронавируса, фото из открытых источников

В эфире ток-шоу "Время Голованова" Евгений Комаровский подчеркнул, что сейчас украинцам грозит новая волна заболеваемости штаммом Омикрон. По словам врача, в Украину пришел Омикрон, от которого нет защиты, и он стремительно распространяется.

Также он отметил, что люди с полным курсом вакцинации и бустером заболеют, как невакцинированные. Правда, они будут болеть легче.

"Каждый украинец должен знать, что с высокой степенью вероятности могут заболеть все члены его семьи. Во-первых, уже массово начинают болеть медработники, которые десятками идут на больничный. Бесплатных тестов (на коронавирус – ред.) в Украине не так и много. Мы не видим реальной картины. Когда нам рассказывают о 5000 заболевших, то это как пена в чашке с кофе. Сколько на самом деле (больных — ред.) вы даже не представляете", — говорит Комаровский.

По словам доктора, есть два способа борьбы с Омикроном: вентиляция и вакцинация. Один из самых эффективных способов – это вентиляция, ведь она снижает концентрацию вируса в воздухе, который мы вдыхаем.

"Мы должны проводить заседание СНБО, строить завод, который будет выпускать датчики СО2. Такие датчики должны висеть повсюду, в каждом помещении. Это важно. Риск того, что Омикрон увеличит смертность не высок, но заболеваемость резко возрастет — это точно", — добавляет он.

Советы врача просты: носить вместо масок респираторы с системой защиты N95/FFP2, держать дистанцию, приобрести датчик СО2. Также нужно почаще проветривать помещение, где вы находитесь.

Как сообщал портал "Комментарии", японцы взялись за "работу" вечной вакцины от COVID-19.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zT00NFGpGPc
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