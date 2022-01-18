Мы не видим реальной картины: Комаровский о количестве больных коронавирусом

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Козлова Альбіна
Вакцинация от коронавируса, фото из открытых источников
В эфире ток-шоу "Время Голованова" Евгений Комаровский подчеркнул, что сейчас украинцам грозит новая волна заболеваемости штаммом Омикрон. По словам врача, в Украину пришел Омикрон, от которого нет защиты, и он стремительно распространяется.
Также он отметил, что люди с полным курсом вакцинации и бустером заболеют, как невакцинированные. Правда, они будут болеть легче.
По словам доктора, есть два способа борьбы с Омикроном: вентиляция и вакцинация. Один из самых эффективных способов – это вентиляция, ведь она снижает концентрацию вируса в воздухе, который мы вдыхаем.
Советы врача просты: носить вместо масок респираторы с системой защиты N95/FFP2, держать дистанцию, приобрести датчик СО2. Также нужно почаще проветривать помещение, где вы находитесь.
Как сообщал портал "Комментарии", японцы взялись за "работу" вечной вакцины от COVID-19.
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