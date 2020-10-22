Скончался известный во всем мире разоблачитель "экстрасенсов"

Разоблачитель "специалистов" по паранормальным явлениям, один из самых известных фокусников индустрии развлечений Джеймс Рэнди умер в США в возрасте 92 лет. Об этом передает ВВС.

Рэнди был рожден в Канаде. Он прослыл одним из самых выдающихся скептиков в мире в вопросах от призраков до НЛО. На выступления к нему приходили тысячи поклонников, среди которых телевизионные и сценические иллюзионисты Penn & Teller.

Как фокусник он известен тем, что убежал из смирительной рубашки, когда висел вниз головой над Ниагарским водопадом. А еще выступал с рок-звездой Элисом Купером в начале 1970-х: на сцене проходили фальшивые казни певца.

Также он помогал американскому телеканалу NBC Tonight Show подготовиться к выступлению Ури Геллера, иллюзиониста, известного умением гнуть ложки. Поскольку ни Геллер, ни его команда не смогли получить доступ к реквизиту заранее, фокусник не смог выполнить никаких трюков, хотя внимание Рэнди и других скептиков не повредило его карьере.

Еще он разоблачил телеевангелиста Питера Попоффа, который утверждал, что получает послания от Бога о своей аудитории, но на самом деле – носил наушник.

Сам Рэнди всегда говорил, что его действия основаны на фокусах, а не на магии. Собственный фонд фокусника обещал награду в размере 1 миллиона долларов любому, кто сможет доказать паранормальные способности в контролируемых условиях. Сумма так никого и не осчастливила.

Напомним, умерла известная актриса, с которой рисовали диснеевскую Белоснежку.

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