Скончался известный во всем мире разоблачитель "экстрасенсов"

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Таисия Ерохина
Разоблачитель "специалистов"
по паранормальным явлениям, один из самых известных фокусников индустрии
развлечений Джеймс Рэнди умер в США в возрасте 92 лет. Об этом передает ВВС.
Рэнди был рожден
в Канаде. Он прослыл одним из самых выдающихся скептиков в мире в вопросах от
призраков до НЛО. На выступления к нему приходили тысячи поклонников, среди
которых телевизионные и сценические иллюзионисты Penn & Teller.
Как фокусник он
известен тем, что убежал из смирительной рубашки, когда висел вниз головой над
Ниагарским водопадом. А еще выступал с рок-звездой Элисом Купером в начале
1970-х: на сцене проходили фальшивые казни певца.
Также он помогал
американскому телеканалу NBC Tonight Show подготовиться к выступлению Ури
Геллера, иллюзиониста, известного умением гнуть ложки. Поскольку ни Геллер, ни
его команда не смогли получить доступ к реквизиту заранее, фокусник не смог
выполнить никаких трюков, хотя внимание Рэнди и других скептиков не повредило
его карьере.
Еще он разоблачил
телеевангелиста Питера Попоффа, который утверждал, что получает послания от
Бога о своей аудитории, но на самом деле – носил наушник.
Сам Рэнди всегда говорил,
что его действия основаны на фокусах, а не на магии. Собственный фонд фокусника обещал награду в размере
1 миллиона долларов любому, кто сможет доказать паранормальные способности в
контролируемых условиях. Сумма так никого и не осчастливила.
Напомним, умерла известная актриса, с которой рисовали
диснеевскую Белоснежку.
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