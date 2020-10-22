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Главная Новости Общество события Скончалась известная актриса, с которой рисовали диснеевскую Белоснежку
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Скончалась известная актриса, с которой рисовали диснеевскую Белоснежку

Мардж Чэмпион была настоящей звездой Бродвея, где в последний раз появилась в возрасте 82 лет

сегодня, 10:51
Автор:

Елена Волкова

В Лос-Анджелесе скончалась известная актриса и хореограф Мардж Чэмпион, которая в возрасте 14 лет стала живой моделью главной героини мультфильма 1937 года "Белоснежка и семь гномов" студии Walt Disney. Мардж был 101 год, сообщает издание Daily Star

Скончалась известная актриса, с которой рисовали диснеевскую Белоснежку

Культовую Белоснежку не просто рисовали с девушки: ее танцевальные движения были срисованы для повышения реализма в диснеевском фильме. Позже Мардж стала прототипом для Голубой феи из "Пиноккио" и одного из персонажей анимационной ленты "Фантазия". Позже актриса играла в популярных мюзиклах 1950-х годов ("Плавучий театр", "Это выглядит красиво") и даже вела собственное телешоу. 

Мардж Чэмпион была настоящей звездой Бродвея, где в последний раз появилась в возрасте 82 лет.


Напомним, на 66 году жизни не стало известного рок-гитариста Эдди Ван Халена, который долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. Печальную новость сообщил сын музыканта Вольфганг на своей странице в Twitter.


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