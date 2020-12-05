kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.12.2020

BTC/USD

19090.93

ETH/USD

595.45

LTC/USD

83.15

НБУ 05.12.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Скончался известный советский футболист
commentss НОВОСТИ Все новости

Скончался известный советский футболист

Виктор Понедельник являлся автором Золотого гола Евро 1960 года

сегодня, 23:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

В возрасте 83 лет скончался известный советский футболист Виктор Понедельник. Об этом сообщили его родственники сегодня, 5 декабря. 

Скончался известный советский футболист

Бывший футболист являлся нападающим сборной СССР. Также он являлся чемпион Европы 1960 года в составе сборной Советского Союза.  Именно он был тем, кто забил гол, ставший победным в финале турнира. В том матче советская команда обыграла сборную Югославии со счётом 2:1.

Также Понедельник стал серебряным призером турнира в 1964 году.

Ранее "Комментарии" писали о том, что 25 ноября, скончался легендарный аргентинский футболист, тренер сборной Аргентины Диего Марадона. Всемирно известному футбольному игроку было 60 лет. 

Недавно футболист перенес тяжелую операцию на головном мозге, ему удалили гематому, которая образовалась из-за тромба. Операция прошла успешно. По словам врачей, состояние Марадоны было удовлетворительным, и он был выписан из больницы 11 ноября. 

Кроме того, порталу стало известно, что в аргентинских СМИ озвучили реальную причину смерти Марадоны: сердце экс-футболиста остановилось из-за острого отека легких. Его спровоцировала хроническая сердечная недостаточность.  По результатам проведенной аутопсии, специалисты обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, вызывающую увеличение камер сердца. Медицинские работники отметили, что сердце Марадоны было больше нормы в два раза. СМИ также сообщают, что мочу и кровь скончавшегося футболиста взяли анализ, который отправят в лабораторию для проверки следов наркотических веществ, алкоголя или других токсичных веществ. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/nastia.ponedelnik/posts/3906774156022132
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ