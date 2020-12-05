В возрасте 83 лет скончался известный советский футболист Виктор Понедельник. Об этом сообщили его родственники сегодня, 5 декабря.

Бывший футболист являлся нападающим сборной СССР. Также он являлся чемпион Европы 1960 года в составе сборной Советского Союза. Именно он был тем, кто забил гол, ставший победным в финале турнира. В том матче советская команда обыграла сборную Югославии со счётом 2:1.

Также Понедельник стал серебряным призером турнира в 1964 году.

Ранее "Комментарии" писали о том, что 25 ноября, скончался легендарный аргентинский футболист, тренер сборной Аргентины Диего Марадона. Всемирно известному футбольному игроку было 60 лет.

Недавно футболист перенес тяжелую операцию на головном мозге, ему удалили гематому, которая образовалась из-за тромба. Операция прошла успешно. По словам врачей, состояние Марадоны было удовлетворительным, и он был выписан из больницы 11 ноября.

Кроме того, порталу стало известно, что в аргентинских СМИ озвучили реальную причину смерти Марадоны: сердце экс-футболиста остановилось из-за острого отека легких. Его спровоцировала хроническая сердечная недостаточность. По результатам проведенной аутопсии, специалисты обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, вызывающую увеличение камер сердца. Медицинские работники отметили, что сердце Марадоны было больше нормы в два раза. СМИ также сообщают, что мочу и кровь скончавшегося футболиста взяли анализ, который отправят в лабораторию для проверки следов наркотических веществ, алкоголя или других токсичных веществ.





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