Сколько жителей Крыма за время оккупации полуострова отслужили в российской армии

С начала оккупации Крымского полуострова Россия призвала на военную службу около 30 тысяч граждан Украины. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

Солдаты РФ - фото из открытых источников

По словам заместителя министра, Кремль нарушает международное гуманитарное право, используя населения украинского полуострова для пополнения своей армии.

"Таким образом Россия проводит искусственную и сознательную замену состава населения, она выжимает нелояльных и замещает их сотнями тысяч граждан, чем фактически совершает военное преступление", — заявила Джапаров.

Наиболее острыми проблемами, созданными оккупационной российской властью в Крыму, по информации Эмине Джапаровой, является беспрецедентная милитаризация, массовые нарушения прав человека и преследования религиозных общин, в частности Православной церкви Украины и местных мусульман.

Также госпожа заместитель подчеркнула, что российские оккупанты превращают Крым и его окружающие воды в свой военный форпост в Азово-Черноморском регионе.

"Россия постоянно увеличивает количество военнослужащих и техники в оккупированном Крыму. Недавно Кремль пошел еще дальше. Под видом военных учений на полгода закрыл часть Черного моря, в том числе в направлении Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и государственных судов. Кроме того, российский президент предоставил Росгвардии право блокировать акватории Черного и Азовского морей", — добавила Джапарова.

Напомним, что 7 июня российские оккупанты на Донбассе объявили "неделю мобилизационной готовности". Тогда разведка сообщала, что пророссийские боевики уже разослали сообщение своим резервистам и пригрозили, что в случае неявки или несвоевременного прибытия личный состав резерва привлекут к ответственности.

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