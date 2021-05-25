Сколько времени девушка Протасевича пробудет в СИЗО, - адвокат

Суд Республики Беларусь избрал меру пресечения для Софии Сапеги — девушки местного оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на адвоката Александра Филановича.

София Сапега. Фото: Instagram

Юрист отмечает, что сегодня, 25 мая, женщина присутствовала на допросе касательно подозрения в совершении преступления. Затем ей сообщили о мере пресечения — 2 месяца содержания под стражей.

"Выбрана мера пресечения — содержание под стражей сроком 2 месяца. Место содержания подозреваемой — СИЗО КГБ", — заявил Филанович.

Также адвокат сказал, что этим делом занимается Управление Следственного комитета Республики Беларусь. На данный момент больше он сообщить ничего не может, поскольку с него взяли расписку о неразглашении.

Напомним, что Софию Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, которые были совершены в период с августа по сентябрь 2020 года.

Добавим, что с 26 мая 2021 года Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.



Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!