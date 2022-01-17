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Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: будут ли выходные

Праздники и памятные даты в феврале 2022 года

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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На второй зимний месяц в этом году приходится восемь дней официальных выходных. Все это субботние и воскресные дни: 5, 6 февраля, 12,13 февраля, 19, 20 февраля, еще двое выходных в конце месяца – 26 и 27 февраля, пишет ТСН.

Сколько украинцы будут отдыхать в феврале: будут ли выходные

Выходные в феврале (фото из открытых источников)

Как отмечено в отечественном Кодексе законов о труде, дополнительных выходных в течение февраля этого года не предусматривается.

Вместе с тем, на указанный период выпадает несколько больших православных праздников. Важно, что 12 февраля будем отмечать великий религиозный праздник – Собор трех святителей, 15 февраля – Сретение Господне, 26 февраля будем иметь начало веселой Масленицы. Так же, на этот выходной субботний день февраля приходится Вселенская родительская поминальная суббота.

Что касается других праздников, то Международный день стоматологов будут отмечать представители этой профессии 9 февраля, 14 февраля –  праздник всех влюбленных, это День святого Валентина и еще одна выдающаяся праздничная дата – Международный день родного языка.

Напомним, что "Комментарии" информированные о  выходных на "декабрьское" Рождество. В декабре у украинцев будет еще один дополнительный выходной – это празднование праздника Рождества Христова по юлианскому календарю, 25 декабря. Как будем праздновать, будут ли у работников отработки за этот выходной день, говорится в материале. 25 декабря 2021 выпадает на субботу, поэтому украинцы будут иметь перенос дополнительного выходного на следующий за выходными понедельник. И у всех будет отличный случай провести эти декабрьские выходные в кругу семьи. В выходные дни станут: 25, 26, 27 декабря. 24 декабря продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/vihidni-v-lyutomu-2022-roku-skilki-ta-koli-chi-budut-dodatkovi-vihidni-1953238.html
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