Сколько украинцев верят в победу Украины над агрессором и евроинтеграцию: исследование

В последние дни марта Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос украинцев относительно их отношения к вступлению в Евросоюз, надежд на окончание войны в Украине. По данным исследования, 78% опрошенных говорят, что украинские власти поступают правильно и дела в Украине двигаются в правильном направлении. Не разделяют такой точки зрения 11%, еще 11% выбрали ответ "затрудняюсь ответить".

Иллюстративное фото из открытых источников

По региональному распределению, 19% избравших отрицательный ответ — это граждане из восточных регионов, 13% из южных регионов тоже считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении. По возрастному распределению более оптимистично смотрят на ситуацию граждане в возрасте от 36 до 50 лет. В победу Украины верят 95% опрошенных. Число твердо убежденных в этом увеличилось с 22% в январе до 69% в конце марта.

Сократилось количество неуверенных в победе с 15% в январе до 1% в конце марта. Однако граждане все же думают, что для преодоления врага понадобится больше месяца, ведь убежденность в победе "за несколько недель" несколько уменьшилась с 47% до 35%. Возросло количество опрошенных, говорящих о победе за несколько месяцев (с 18 до 31% в течение марта) или полгода-год (с 6 до 16%).





Социологи рассказали, что в конце марта украинцы установили рекорд по количеству поддерживающих вступление в ЕС — 91% респондентов. С начала полномасштабного вторжения количество сторонников евроинтеграции выросло с 68%. Кроме того, все больше украинцев уверены, что Украину примут в ЕС в 2023-2024 годах (56%). 23% считают, что придется ждать 5 лет. По сравнению с результатами опроса в 2021 году доля тех, кто отвечал "никогда" сократилась с 26% до 4%.





Опрос проводился среди совершеннолетних украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1500 респондентов, ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Как сообщал портал, в Украине начал снижаться уровень поддержки курса страны на членство в Североатлантическом альянсе.

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