logo

BTC/USD

45383.73

ETH/USD

3357.45

LTC/USD

120.62

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Сколько украинцев верят в победу Украины над агрессором и евроинтеграцию: исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев верят в победу Украины над агрессором и евроинтеграцию: исследование

Украинцы верят в победу Украины над россией: что показывает социологический опрос

сегодня, 08:55
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В последние дни марта Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос украинцев относительно их отношения к вступлению в Евросоюз, надежд на окончание войны в Украине. По данным исследования, 78% опрошенных говорят, что украинские власти поступают правильно и дела в Украине двигаются в правильном направлении. Не разделяют такой точки зрения 11%, еще 11% выбрали ответ "затрудняюсь ответить".

Сколько украинцев верят в победу Украины над агрессором и евроинтеграцию: исследование

Иллюстративное фото из открытых источников

По региональному распределению, 19% избравших отрицательный ответ — это граждане из восточных регионов, 13% из южных регионов тоже считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении. По возрастному распределению более оптимистично смотрят на ситуацию граждане в возрасте от 36 до 50 лет. В победу Украины верят 95% опрошенных. Число твердо убежденных в этом увеличилось с 22% в январе до 69% в конце марта.

Сократилось количество неуверенных в победе с 15% в январе до 1% в конце марта. Однако граждане все же думают, что для преодоления врага понадобится больше месяца, ведь убежденность в победе "за несколько недель" несколько уменьшилась с 47% до 35%. Возросло количество опрошенных, говорящих о победе за несколько месяцев (с 18 до 31% в течение марта) или полгода-год (с 6 до 16%). 

Сколько украинцев верят в победу Украины над агрессором и евроинтеграцию: исследование - фото 2

Сколько украинцев верят в победу Украины над агрессором и евроинтеграцию: исследование - фото 3

Социологи рассказали, что в конце марта украинцы установили рекорд по количеству поддерживающих вступление в ЕС — 91% респондентов. С начала полномасштабного вторжения количество сторонников евроинтеграции выросло с 68%. Кроме того, все больше украинцев уверены, что Украину примут в ЕС в 2023-2024 годах (56%). 23% считают, что придется ждать 5 лет. По сравнению с результатами опроса в 2021 году доля тех, кто отвечал "никогда" сократилась с 26% до 4%. 

Сколько украинцев верят в победу Украины над агрессором и евроинтеграцию: исследование - фото 4

Сколько украинцев верят в победу Украины над агрессором и евроинтеграцию: исследование - фото 5

Опрос проводился среди совершеннолетних украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1500 респондентов, ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Как сообщал портал, в Украине начал снижаться уровень поддержки курса страны на членство в Североатлантическом альянсе.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/sedmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_30-31_marta_2022.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!