Сколько украинцев верят в окончание войны раньше 2027 года: опрос

Большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно

16 сентября 2025, 13:05
Почти 45% граждан Украины считают, что полномасштабная война, которую Россия развязала против их страны, закончится в 2025 или 2026 году. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии.

Сколько украинцев верят в окончание войны раньше 2027 года: опрос

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Социологи поинтересовались у респондентов ответом на вопрос, когда, по их мнению, может закончиться война. Только 18% украинцев ожидают, что война закончится до конца 2025 года. При этом 27% говорят о 2026 годе, 32% – о 2027 и позже. Каждый четвертый респондент (23%) выбрал ответ "не знаю".

При этом большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в начале июня 2025 года показатели были идентичными). Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года.

Стоит отметить, что в результате этого же опроса социологи выяснили, что три четверти наших соотечественников верят в то, что Украина может победить Россию в войне, если получит надлежащую поддержку от Запада, которая будет включать санкции против агрессора и помощь оружием и деньгами.

Также КМИС выяснил, что чуть более половины всех взрослых мужчин и женщин, которые сейчас не проходят военную службу, готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину: 63% мужчин и 46% женщин.

В анализе социологов говорится, что среди украинцев (и мужчин, и женщин в возрасте 18+ лет, не проходящих военную службу) 54% отвечают, что они скорее или однозначно готовы в случае необходимости присоединиться к Силам обороны и с оружием в руках защищать Украину. Из них 23% однозначно готовы, а еще 31% скорее готовы.



Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1551&page=1
