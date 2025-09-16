Сколько украинцев еще верят, что возможно победить в войне: новые результаты опроса

Три четверти наших соотечественников верят в то, что Украина может победить Россию в войне, если получит надлежащую поддержку от Запада, которая будет включать санкции против агрессора и помощь оружием и деньгами. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 2-14 сентября.

"Абсолютное большинство украинцев – 76% – верят в возможность победы в войне, если Украина будет должным образом поддержана санкционной политикой и получит достаточно оружия и денег. Считают, что даже при таких условиях Украина не способна победить – 15%. Остальные 9% не смогли определиться со своим мнением", – говорится в анализе КМИС.

Социологи отметили, что похожий вопрос задавали респондентам в декабре 2023 года и сентябре 2024 года, но тогда говорили не о победе, а о достижении успеха.

В сентябре 2024 года 81% считали, что Украина способна достичь успеха, и 14% считали, что это невозможно даже при надлежащей поддержке Запада.

Аналитики отметили, что это свидетельствует о том, что за последний год не произошло существенного снижения веры в возможность победить при надлежащей поддержке Запада.

Читайте также на портале "Комментарии" — половина наших соотечественников придерживаются мнения, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в составе ЕС. В то же время немало граждан настроены скептически по этому вопросу. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По результатам исследования, 53% опрошенных считают скорее или очень вероятным, что через 10 лет Украина будет успешным государством-членом ЕС. Пессимистично настроены 40%.

Социологи обратили внимание, что дополнительная информация о возможности опоры только на собственные силы или о стабильной поддержке Европы почти не влияла на ответы. В любом сценарии от 51% до 55% украинцев остаются оптимистами, тогда как от 39% до 49% сомневаются в процветающем будущем.



